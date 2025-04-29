Νέα διάσταση λαμβάνει η υπόθεση του γενικού μπλακ άουτ στην Ιβηρική χερσόνησο και σε μέρος της Γαλλίας. Παρ' ότι οι κυβερνήσεις τόσο της Ισπανίας, όσο και της Πορτογαλίας, δηλώνουν ξανά και ξανά ότι δεν έχουν στοιχεία για κυβερνοεπίθεση, το ισπανικό ανώτατο δικαστήριο ξεκινά έρευνα για πιθανή «δολιοφθορά κομπιούτερ», μέσω της οποίας ενδέχεται να προκλήθηκε η γενική πτώση ηλεκτροδότησης.

Το ισπανικό ανώτατο δικαστήριο, όπως ανακοίνωσε, θα διερευνήσει πιθανές ενέργειες σε «κρίσιμες δομές στην Ισπανία», ενώ στην ομιλία του, δικαστής δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έλαβε χώρα κάποιας μορφής «κυβερνοτρομοκρατίας».

Την ίδια στιγμή, η Πορτογαλία, μέσω του εκπροσώπου της κυβέρνησης, δήλωσε ξανά ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για κυβερνοεπίθεση, δίχως ωστόσο να αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο.

Τα φωτοβολταϊκά δείχνει ως πιθανή αιτία ο ισπανικός διαχειριστής

Τα αίτια που προκάλεσαν το μπλακάουτ σε ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο χθες, Δευτέρα αναζητούν οι Αρχές της Ισπανίας. Ο ισπανικός διαχειριστής του συστήματος ηλεκτροδότησης REE (Red Eléctrica de España) απέκλεισε την Τρίτη το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης σε ό,τι αφορά τη διακοπή ρεύματος της Δευτέρας που άφησε εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς πρόσβαση σε βασικές ανάγκες.

Ο ισπανικός διαχειριστής του δικτύου δείχνει την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά σε προκαταρκτική αξιολόγηση για την αιτία του μπλακάουτ.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην προκαταρκτική αξιολόγηση, το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ως αιτία της διακοπής ρεύματος που έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας και της Πορτογαλίας τη Δευτέρα αποκλείεται, καθώς δεν βρέθηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν κάτι τέτοιο. Τα σενάρια για κυβερνοεπίθεση από απλούς πολίτες αλλά και αναλυτές «ενοχοποιούσαν» τη Ρωσία.

Ο επικεφαλής λειτουργίας του συστήματος της REE, Εντουάρντο Πριέτο, δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι στις 12.32 μ.μ. (13.32 μ.μ ώρα Ελλάδας), και με διάλειμμα μόλις ενός δευτερολέπτου, σημειώθηκαν δύο διαδοχικά γεγονότα «αποσύνδεσης της παραγωγής». Το σύστημα κατάφερε να ανακάμψει από το πρώτο από αυτά τα συμβάντα, αλλά όχι από το δεύτερο, το οποίο κατέληξε στη διακοπή ηλεκτροδότησης στην ηπειρωτική Ισπανία.

Διευκρίνισε ότι εξακολουθούν να διερευνούν τι προκάλεσε αυτή την απώλεια παραγωγής ενέργειας, αλλά το πρόβλημα εντοπίζεται νοτιοδυτικά της Ισπανίας, όπου υπάρχει σημαντική παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, αναγνώρισε ότι είναι «πολύ πιθανό» το θέμα να εντοπίζεται στα φωτοβολταϊκά. Η Εξτρεμαδούρα είναι μια από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα παραγωγής φωτοβολταϊκών στην Ισπανία.

Τα στοιχεία της Red Electrica καταδεικνύουν ότι τη Δευτέρα η παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας μειώθηκε ραγδαία από περισσότερα από 18 GW σε μόλις 8 GW.

Υπογράμμισε ότι «τίποτα δεν μας οδηγεί στο να πιστέψουμε ότι (το μπλακάουτ) θα μπορούσε να ήταν ανθρώπινο λάθος».

Ο Σάντσεθ αποκλείει ως αιτία την υπερβολική παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Την ίδια ώρα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ απέκλεισε την Τρίτη το ενδεχόμενο η υπερβολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να προκάλεσε τη μαζική διακοπή ρεύματος που έπληξε την Ιβηρική Χερσόνησο την προηγούμενη ημέρα.

Ο Σάντσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι τεχνικοί προσπαθούν ακόμη να βρουν την ακριβή αιτία της κατάρρευσης και τα αποτελέσματα των ερευνών τους θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του συστήματος.

«Αυτό που συνέβη χθες δεν μπορεί να ξανασυμβεί ποτέ», πρόσθεσε.

Παρόλο που μια προκαταρκτική αξιολόγηση από τον ισπανικό φορέα εκμετάλλευσης δικτύου REE απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, ο Σάντσεθ δήλωσε ότι οι Αρχές κυβερνοασφάλειας της χώρας διεξάγουν ξεχωριστή έρευνα για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Έρευνα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας δήλωσε σήμερα ότι θα ξεκινήσει έρευνα για τη μεγάλη διακοπή ρεύματος της Δευτέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μια κυβερνοεπίθεση εναντίον κρίσιμων ισπανικών υποδομών μπορεί να προκάλεσε τη διακοπή ρεύματος.

Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαστής Χόρχε Καλαμά θα το διερευνήσει ως έγκλημα τρομοκρατίας, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο. Ο ισπανικός διαχειριστής δικτύου REE δήλωσε νωρίτερα ότι η προκαταρκτική του αξιολόγηση είχε σχεδόν αποκλείσει το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης.

Η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν στενά διασυνδεδεμένα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, με λίγες διασυνοριακές συνδέσεις με τη Γαλλία και την υπόλοιπη ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε εδώ και καιρό να το αλλάξει αυτό, ενθαρρύνοντας έντονα τα κράτη - μέλη της ΕΕ να κατασκευάσουν περισσότερες διασυνδέσεις. Οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η κίνηση αυτή θα βελτίωνε την ενεργειακή ασφάλεια και θα διευκόλυνε τις ροές ηλεκτρικής ενέργειας δια μέσω των συνόρων. Η Μαδρίτη, η Λισαβόνα και το Παρίσι έχουν επανειλημμένα δηλώσει την προθυμία τους να προχωρήσουν αυτό το σχέδιο, αλλά η πρόοδος ήταν αργή.

Ο επικεφαλής λειτουργίας του συστήματος της REE δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον σταθερό και λειτουργεί κανονικά.

Η REE δεσμεύτηκε την Τρίτη να ενισχύσει τις ενεργειακές συνδέσεις της χώρας με τη Γαλλία, μεταξύ άλλων μέσω του Βισκαϊκού Κόλπου, μετά από το πρωτοφανές μπλακάουτ. Όπως τόνισε ο Πριέτο, περισσότερες διασυνδέσεις θα κάνουν το ηλεκτρικό σύστημα πιο σταθερό και αξιόπιστο.

Παρόλο που η Ισπανία και η Γαλλία προχωρούν επιτέλους με μια νέα σύνδεση στη χώρα των Βάσκων, η ένωση ρυθμιστικών αρχών ενέργειας της ΕΕ προειδοποίησε πέρυσι ότι δεν έχει απελευθερωθεί αρκετή χωρητικότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, παρά τις νομικές απαιτήσεις.

Παραμένει ασαφές εάν περισσότερες διασυνδέσεις με την Ευρώπη θα είχαν βελτιώσει τη διακοπή ρεύματος.

Από τη μία πλευρά, περισσότερες διασυνοριακές συνδέσεις θα μπορούσαν να είχαν ενισχύσει την ικανότητα της Ισπανίας να εξισορροπεί την προσφορά και τη ζήτηση και να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια, δήλωσε η Πραθίκσα Ραμντάς, ανώτερη αναλύτρια ενέργειας στην εταιρεία συμβούλων Rystad. Η τρέχουσα περιορισμένη εμπορική ικανότητα της Μαδρίτης με τη Γαλλία «περιορίζει τις δυνατότητες ταχείας αντίδρασης κατά τη διάρκεια διαταραχών μεγάλης κλίμακας», είπε.

Αντίθετα, «η αυξημένη συνδεσιμότητα ενδέχεται να διακινδυνεύσει τη διάδοση της αστάθειας συχνότητας σε γειτονικά συστήματα», πρόσθεσε, δημιουργώντας ένα «φαινόμενο ντόμινο» με αλυσιδωτές διακοπές ρεύματος σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Πάνω από το 99% της ζήτησης ενέργειας στην Ισπανία έχει αποκατασταθεί, δήλωσε το πρωί ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέχρι τις 7 π.μ., το ηλεκτρικό ρεύμα είχε αποκατασταθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, μετά το σοβαρό μπλακάουτ που προκάλεσε χάος στην Ιβηρική χερσόνησο.

Η Πορτογαλία ανακοίνωσε επίσης ότι το μπλακ άουτ ξεπεράστηκε, με την παροχή ρεύματος να έχει αποκατασταθεί στους 6,4 εκατομμύρια πελάτες.

Πηγή: skai.gr

