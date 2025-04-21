Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα στηρίξει τον Πιτ Χέγκσεθ και ότι καμία απόρρητη πληροφορία δεν έχει διαρρεύσει σε chat της εφαρμογής Signal, δήλωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Karoline Leavitt, όπως μεταδίδει το Reuters.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε κατηγορηθεί τον περασμένο μήνα για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας, μοιράστηκε επίσης πληροφορίες για πλήγμα στην Υεμένη με μια άλλη ομάδα συζήτησης στην πλατφόρμα Signal, αναφέρουν σήμερα Δευτέρα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Στο Πεντάγωνο διεξάγεται εσωτερική έρευνα σε βάρος του Χέγκσεθ, ενός πρώην παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύο Fox News, επειδή στις 15 Μαρτίου μοιράστηκε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω της Signal, σε μια συνομιλία στην οποία συμμετείχε και ένας δημοσιογράφους, που φαίνεται ότι προσκλήθηκε κατά λάθος στην ομάδα συζήτησης.

Σύμφωνα με τους New York Times και το CNN, ο Χέγκσεθ συμμετείχε την ίδια ημέρα σε συζήτηση σε μια άλλη ομάδα στην πλατφόρμα Signal, στην οποία συμμετείχαν η σύζυγός του, ο αδελφός του, ο δικηγόρος του, «καθώς και μια δεκαριά άλλα πρόσωπα του προσωπικού και του επαγγελματικού περιβάλλοντός του».

Η μεγάλη νεοϋορκέζικη εφημερίδα, η οποία επικαλείται «τέσσερα πρόσωπα που γνωρίζουν γι' αυτή τη συνομιλία», διευκρινίζει ότι ο υπουργός Άμυνας αποκάλυψε με την ευκαιρία αυτή τις ακριβείς ώρες των πτήσεων των αεροπλάνων που επρόκειτο να πλήξουν τους αντάρτες Χούθι στην Υεμένη, «ουσιαστικά τα ίδια σχέδια επιθέσεων με αυτά που είχε μοιραστεί την ίδια ημέρα με μια άλλη ομάδα στην πλατφόρμα Signal».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.