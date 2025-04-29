«Ανεπαρκής» η τριήμερη κατάπαυση του πυρός του Πούτιν, λέει η Μελόνι

«Ανεπαρκή» χαρακτήρισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι την τριήμερη κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι είναι καιρός η Ρωσία να δείξει ότι θέλει πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο.

«Υποστηρίζουμε τώρα τις προσπάθειες του Τραμπ και είμαστε ικανοποιημένοι που ο [Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ] Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι ανοιχτός σε μια άνευ όρων εκεχειρία, δείχνοντας ότι και η Ουκρανία θέλει ειρήνη», δήλωσε η Μελόνι σε συνέντευξή της στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

«Τώρα είναι η Ρωσία που πρέπει να αποδείξει το ίδιο. Επειδή η τριήμερη εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Πούτιν για την επέτειο της νίκης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο είναι κάτι διαφορετικό και σαφέστατα ανεπαρκής», πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε τη Δευτέρα τριήμερη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, από τις 8 έως τις 11 Μαΐου. Η προτεινόμενη εκεχειρία υποτίθεται ότι σηματοδοτεί την 80ή επέτειο του θριάμβου της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, συμπίπτοντας επίσης με τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης της Ρωσίας στις 9 Μαΐου.

Αργότερα τη Δευτέρα, ο Ζελένσκι επέκρινε σφόδρα την ανακοίνωση εκεχειρίας του Πούτιν ως «μια ακόμη προσπάθεια χειραγώγησης». «Για κάποιο λόγο όλοι υποτίθεται ότι πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 8 Μαΐου πριν από την κατάπαυση του πυρός - απλώς για να εξασφαλίσουν στον Πούτιν σιωπή για την παρέλασή του», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τη Μελόνι, η συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου στη Ρώμη το περασμένο Σάββατο, θα μπορούσε να αποτελέσει μια αποφασιστική στιγμή για την Ουκρανία.

«Νομίζω ότι ήταν μια όμορφη στιγμή και, από όσα μου είπαν οι πρωταγωνιστές, θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει ένα σημείο καμπής. Ίσως το τελευταίο δώρο του Πάπα Φραγκίσκου σε όλους μας», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Νομίζω ότι σε αυτή την κατ' ιδίαν συνάντηση υπήρχε, δεν ξέρω πώς να το πω…, το πνεύμα Του», πρόσθεσε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.