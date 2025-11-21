Ο Κίριλ Ντμίτριεφ είναι ένας σπάνιος τύπος Ρώσου διπλωμάτη. Στα 50 του είναι σχετικά νέος και έχει βαθιά γνώση των ΗΠΑ, έχοντας σπουδάσει και εργαστεί εκεί για αρκετά χρόνια.

Είναι επίσης άνθρωπος των επιχειρήσεων, ως επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, και ταιριάζει καλά με τον ομόλογό του στην κυβέρνηση Τραμπ, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, σημειώνει το BBC.

Στο επίκεντρο της προσοχής

Ο Ντμίτριεφ βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της προσοχής λόγω ενός ειρηνευτικού σχεδίου που προέκυψε μετά από μια τριήμερη συνάντηση με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι.

Η ομάδα του αρνήθηκε να σχολιάσει τις προτάσεις του, οι οποίες μοιάζουν με λίστα επιθυμιών του Πούτιν, απαιτώντας από την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της και να μειώσει δραστικά το μέγεθος του στρατού της.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει φροντίσει να μην απορρίψει τους όρους του, αλλά δηλώνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να φέρει «αξιοπρεπή ειρήνη, με όρους που σέβονται την ανεξαρτησία και την κυριαρχία μας».

Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν κατανοεί τη σύγχρονη Ουκρανία καλύτερα από τους περισσότερους στη Μόσχα. Μεγάλωσε στην Ουκρανία και ένας φίλος του ισχυρίζεται ότι, σε ηλικία 15 ετών, ο Ντμίτριεφ συμμετείχε σε διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας στο Κίεβο πριν από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Σταθερός συνομιλητής του Γουίτκοφ

Από την αρχή της δεύτερης προεδρίας του Τραμπ, αποτελεί σταθερό μέλος των διπλωματικών πρωτοβουλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ενώ ο Στιβ Γουίτκοφ είναι ο τακτικός ομόλογός του.

«Είμαστε σίγουροι ότι βρισκόμαστε στο δρόμο προς την ειρήνη και, ως ειρηνοποιοί, πρέπει να την επιτύχουμε», δήλωσε ο Ντμίτριεφ σε συνέδριο στη Σαουδική Αραβία στα τέλη Οκτωβρίου.

Οι δύο άνδρες φαίνεται να συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο απεσταλμένος του Πούτιν συνέβαλε στην απελευθέρωση ενός Αμερικανού δασκάλου από ρωσική φυλακή.

«Υπάρχει ένας κύριος από τη Ρωσία, ονομάζεται Κίριλ, και είχε μεγάλη σχέση με αυτό. Ήταν σημαντικός. Ήταν ένας σημαντικός συνομιλητής που γεφύρωσε τις δύο πλευρές», δήλωσε ο Γουίτκοφ στους δημοσιογράφους.

Λίγες ημέρες αργότερα, όταν οι διπλωμάτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντήθηκαν στη Σαουδική Αραβία, τερματίζοντας ουσιαστικά τη διπλωματική απομόνωση της Ρωσίας από τη Δύση, ο Ντμίτριεφ συμμετείχε στις συνομιλίες για τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών και ο Γουίτκοφ ήταν επίσης παρών.

Η άμεση προσέγγιση του Ντμίτριεφ προς τους αξιωματούχους του Τραμπ δεν έχει αποδώσει καρπούς πάντα.

Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα την επιβολή κυρώσεων στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ τον χαρακτήρισε «ρωσικό προπαγανδιστή» για την υπόδειξη ότι αυτό θα σήμαινε αύξηση των τιμών των καυσίμων στις αντλίες των ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με την πλειονότητα του περιβάλλοντος του Πούτιν, ο απεσταλμένος του Ρώσου ηγέτη αισθάνεται άνετα σε ένα αμερικανικό τηλεοπτικό στούντιο. Προσέχει να επαινεί τις διπλωματικές ικανότητες του Τραμπ, ενώ παράλληλα μεταφέρει στους δυτικούς τηλεθεατές την άποψη της ρωσικής κυβέρνησης στη δική τους γλώσσα.

«Δεν είμαι στρατιωτικός... αλλά η θέση του ρωσικού στρατού είναι ότι χτυπά μόνο στρατιωτικούς στόχους», δήλωσε πρόσφατα στον Τζέικ Τάπερ του CNN, λίγες ημέρες μετά τον βομβαρδισμό ενός νηπιαγωγείου στο Χάρκοβο. «Εγώ απλώς προσπαθώ να προωθήσω τον διάλογο και να διασφαλίσω ότι η σύγκρουση θα τελειώσει το συντομότερο δυνατόν», είπε.

Ταλέντο στις διαπραγματεύσεις

Ο Ντμίτριεφ σίγουρα δεν είναι στρατιωτικός, είναι ειδικός σε ιδιωτικές επενδύσεις με ταλέντο στις διαπραγματεύσεις.

Ο Γουίτκοφ μπορεί να τον εκτιμά, αλλά το 2022, κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ τον χαρακτήρισε «γνωστό σύμμαχο του Πούτιν» και επέβαλε κυρώσεις στο Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), το οποίο διευθύνει από το 2011.

«Αν και επίσημα είναι ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο, το RDIF θεωρείται ευρέως ως ταμείο μαύρου χρήματος για τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και είναι συμβολικό της ευρύτερης κλεπτοκρατίας της Ρωσίας», ανέφερε.

Η στάση του Ντμίτριεφ στα χρόνια του Μπάιντεν είναι αρκετά σαφής: υπό τον Μπάιντεν δεν υπήρξε καμία προσπάθεια να κατανοηθεί η ρωσική θέση, υποστηρίζει, ενώ η ομάδα του Τραμπ απέτρεψε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η τηλεπερσόνα σύζυγος

Υποστηρίζεται ότι ο Ντμίτριεφ έχει συσσωρεύσει μια περιουσία από ακίνητα μαζί με τη σύζυγό του, την τηλεπαρουσιάστρια Ναταλία Ποπόβα.

Η Ποπόβα είναι φίλη και συνάδελφος της κόρης του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κατερίνας Τιχόνοβα, και αναπληρώτρια διευθύντρια της τεχνολογικής εταιρείας της Τιχόνοβα, Innopraktika. Ο Ντμίτριεφ θεωρείται επίσης μέλος του κύκλου της Τιχόνοβα.

Η άνοδός του στην κορυφή της Μόσχας απέχει πολύ από την παιδική του ηλικία στο Κίεβο, ως γιος δύο επιστημόνων. Ο πατέρας του Ντμίτριεφ είναι ένας γνωστός βιολόγος στην Ουκρανία και η μητέρα του γενετίστρια.

Αυτό το επιστημονικό υπόβαθρο μπορεί να επηρέασε την απόφασή του να χρησιμοποιήσει το ρωσικό κρατικό επενδυτικό ταμείο για να χρηματοδοτήσει το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V κατά του Covid.

Δεν συμφωνούσε πάντα με τον Πούτιν

Ο Ντμίτριεφ συνάντησε για πρώτη φορά τον ηγέτη της Ρωσίας στην αρχή της προεδρίας του το 2000, αλλά δεν συμφωνούσε πάντα με τις απόψεις του.

Ενώ ο Πούτιν θεωρούσε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ως τη «μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του αιώνα», ένας φίλος του ισχυρίζεται ότι ο Ντμίτριεφ συμμετείχε σε μια αντισοβιετική φοιτητική διαδήλωση στο Κίεβο σε ηλικία 15 ετών.

Η σχέση του με τις ΗΠΑ ξεκίνησε την ίδια χρονιά, το 1990, όταν συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου μια τοπική εφημερίδα τον ανέφερε να τονίζει την εθνική ταυτότητα της Ουκρανίας: «Η Ουκρανία είχε μακρά ιστορία ως ανεξάρτητο έθνος πριν γίνει μέρος της ρωσικής αυτοκρατορίας», είχε πει τότε.

Αργότερα επέστρεψε στις ΗΠΑ ως φοιτητής και έγραψε μια διατριβή για τις ιδιωτικοποιήσεις στην Ουκρανία ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Στην πρόταση της διατριβής του ανέφερε ότι η έρευνα θα τον «προετοίμαζε καλύτερα για να συμβάλει στη διαδικασία μεταρρύθμισης στην Ουκρανία».

Αφού απέκτησε MBA στο Χάρβαρντ, εργάστηκε για τη McKinsey στο Λος Άντζελες, την Πράγα και τη Μόσχα, και στη συνέχεια εντάχθηκε στο Αμερικανο-Ρωσικό Επενδυτικό Ταμείο, το οποίο ιδρύθηκε από τις ΗΠΑ για να διευκολύνει τη μετάβαση της Ρωσίας στην οικονομία της αγοράς.

Ο Ντμίτριεφ φάνηκε επικριτικός απέναντι στην καταστολή των ολιγαρχών της Ρωσίας από τον Πούτιν το 2003, σε μια στήλη της οικονομικής εφημερίδας Vedomosti. «Ο κόσμος είναι αρκετά έξυπνος για να γνωρίζει τη διαφορά μεταξύ της τήρησης του γράμματος του νόμου και της χρήσης του νόμου ως εργαλείου επιρροής», έγραψε.

Το 2007 επέστρεψε στην Ουκρανία, όπου ανέλαβε τη διεύθυνση του επενδυτικού ταμείου Icon Private Equity, με γραφεία στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Εκφράζοντας όλο και περισσότερο τη λύπη του για την πολιτική «αστάθεια» της Ουκρανίας, υποστήριξε ότι η Ρωσία βρισκόταν σε καλύτερη θέση για να ανταποκριθεί στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Ήταν τακτικός καλεσμένος σε τηλεοπτικές εκπομπές και το 2010 προειδοποίησε ότι η Ουκρανία θα αντιμετώπιζε έναν «οικονομικό Holodomor» αν ακολουθούσε μια πολιτική απομόνωσης από τη Ρωσία: μια αναφορά στην ουκρανική πείνα της δεκαετίας του 1930 που προκλήθηκε από τις πολιτικές του Σοβιετικού δικτάτορα Ιωσήφ Στάλιν.

Το 2011 επέστρεψε στη Ρωσία για να αναλάβει τη διεύθυνση του νεοσύστατου Russian Direct Investment Fund και παραμένει εκεί μέχρι σήμερα.

Οι προτάσεις του προς την κυβέρνηση Τραμπ δεν ήρθαν από το πουθενά.

Η έκθεση Μιούλερ για τους δεσμούς της εκστρατείας Τραμπ με τη Ρωσία κατά τη διάρκεια των αμερικανικών προεδρικών εκλογών του 2016 αναφέρεται σε συναντήσεις του Ντμίτριεφ με υποστηρικτές της εκστρατείας μετά την ψηφοφορία. Ωστόσο, από τον Φεβρουάριο του 2025 οι επαφές με τις ΗΠΑ εντάθηκαν.

Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του αφορά τη διπλωματία, αλλά πάντα είχε το νου του στις εμπορικές ευκαιρίες.

Εμπορικές ευκαιρίες

Πρότεινε κοινά ενεργειακά έργα στην Αρκτική και συνέστησε τη συνεργασία του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου με αμερικανικές εταιρείες για την ανάπτυξη κοιτασμάτων σπάνιων γαιών.

Έχει επίσης μιλήσει για την προσφορά της Ρωσίας στον Ίλον Μασκ «για την κατασκευή μιας μικρής πυρηνικής μονάδας για μια αποστολή στον Άρη» και ενός σιδηροδρομικού τούνελ «Πούτιν-Τραμπ» αξίας 8 δισ. δολαρίων που θα συνδέει τις δύο χώρες κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό.

Η δημοφιλία του Ντμίτριεφ μπορεί να ανεβαίνει στη Ρωσία, αλλά έχει υποστεί πτώση στην Ουκρανία, όπου του έχουν επιβληθεί κυρώσεις για φερόμενα εγκλήματα κατά της χώρας και των πολιτών της.

Πηγή: skai.gr

