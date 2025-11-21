Την πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία εξέφρασαν οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, κατά την επείγουσα τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προκειμένου να συζητήσουν σχετικά με το αμερικανο-ρωσικό σχέδιο 28 σημείων για τον τερματικό του πολέμου, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της γερμανικής καγκελαρίας.

Οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες, σύμφωνα με ανακοίνωσε της καγκελαρίας επιβεβαίωσαν την «ακλόνητη και πλήρη υποστήριξή τους προς την Ουκρανία στην κατεύθυνση προς μια διαρκή και δίκαιη ειρήνη».

Οι ηγέτες «χαιρέτησαν επίσης τις προσπάθειες των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για την διασφάλιση της κυριαρχίας της Ουκρανίας και την παροχή «ισχυρών» εγγυήσεων ασφαλείας, και σκοπεύουν να «συντονιστούν στενά» περαιτέρω όσον αφορά αυτό το θέμα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, διαμήνυσαν ότι θα «συνεχίσουν να επιδιώκουν τον στόχο της διαφύλαξης ζωτικών ευρωπαϊκών και ουκρανικών συμφερόντων μακροπρόθεσμα», τονίζοντας ότι η τρέχουσα γραμμή επαφής θα πρέπει να χρησιμεύσει «ως σημείο εκκίνησης» για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με εδάφη.

Τέλος, επεσήμαναν για μια ακόμη φορά ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία «που επηρεάζει τα ευρωπαϊκά κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το ΝΑΤΟ απαιτεί την έγκριση των Ευρωπαίων εταίρων ή συναίνεση μεταξύ των συμμάχων».

Ζελένσκι: Συντονιζόμαστε στενά για να διασφαλιστούν οι θέσεις αρχών της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε από την πλευρά του, ότι η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της συντονίζονται στενά για να διασφαλίσουν ότι οι θέσεις αρχών της χώρας του θα ληφθούν υπόψη στο οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο.

«Εργαζόμαστε πάνω στο έγγραφο που ετοίμασε η αμερικανική πλευρά. Αυτό πρέπει να είναι ένα σχέδιο που να διασφαλίζει ουσιαστική και αξιοπρεπή ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας.

φον ντερ Λάιεν: Θα συζητήσουμε το σχέδιο στο περιθώριο της G20

Το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία αναμένεται να συζητηθεί σε επίπεδο Ευρωπαίων ηγετών και στο περιθώριο της συνόδου των χωρών της G20 στη Νότια Αφρική το Σάββατο, όπως ανέφερε νωρίτερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δημοσιοποιήθηκε ένα σχέδιο 28 σημείων. Θα συζητήσουμε για το θέμα, τόσο με τους Ευρωπαίους ηγέτες όσο και με τους ηγέτες εδώ στο περιθώριο της G20. Θα επικοινωνήσω επίσης με τον (Ουκρανό) πρόεδρο (Βολοντίμιρ) Ζελένσκι», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι «η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται πάνω μας διότι δεν πρόκειται απλώς για επίθεση εναντίον της, αλλά για μια επίθεση εναντίον των αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ».

Η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε επίσης στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, σημειώνοντας: «Έχουμε υιοθετήσει 19 πακέτα κυρώσεων και πρόκειται για σκληρές κυρώσεις. Το βλέπει κανείς όταν παρατηρεί τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η ρωσική οικονομία, τον αυξανόμενο πληθωρισμό, τα αυξανόμενα επιτόκια και την υπερθέρμανση της πολεμικής οικονομίας. Αργά αλλά σταθερά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι κυρώσεις είναι σκληρές».

Στη συνάντηση, σύμφωνα με το Bloomberg, αναμένεται να συμμετάσχει και ο πρόεδρος της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, που φέρεται να έχει καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

