Φριχτό θάνατο βρήκε ένα 15χρονο αγόρι στην Τουρκία στα χέρια συναδέλφων του, στο ξυλουργείο όπου εργαζόταν ως μαθητευόμενος, στην πόλη Σανλιούρφα.

Θέλοντας να κάνουν «πλάκα», δύο συνάδελφοί του άτυχου Μουχάμεντ Κεντιρτζί τον έδεσαν, του έβγαλαν το παντελόνι και τον έβαλαν σωλήνα συμπιεστή αέρα στον πρωκτό.

Στη συνέχεια έβαλαν το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία με αποτέλεσμα να εκραγεί το έντερο του 15χρονου και να προκληθούν σοβαρές βλάβες και σε άλλα εσωτερικά όργανα.

Boy, 15, dies after co-workers insert high-pressure hose up rectum in horrific ‘prank’ https://t.co/eyIORZur33 pic.twitter.com/CIJt0Y9Q33 — New York Post (@nypost) November 20, 2025

Το αγόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και πέθανε πέντε ημέρες αργότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Milliyet.

Για το φριχτό περιστατικό συνελήφθησαν 2 συνάδελφοι του αδικοχαμένου 15χρονου.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αέρα υψηλής πίεσης — που χρησιμοποιείται για τα πάντα, από την επισκευή αυτοκινήτων μέχρι το τρίψιμο και την τροφοδοσία πιστολιών καρφώματος — έχει σκοτώσει δύο άλλους έφηβους τα τελευταία χρόνια.

Το 2023, ο Motilal Sahu, 16 ετών, πέθανε από εσωτερικά τραύματα, αφού ένας συνάδελφος εισήγαγε έναν τέτοιο σωλήνα στο ορθό του «για πλάκα», σε ένα εργοστάσιο στην Ινδία.

Το 2017, στη Βραζιλία, ο Wesner Moreira da Silva, ένας 17χρονος εργαζόμενος σε πλυντήριο αυτοκινήτων, πέθανε αφού συνάδελφοί του ανατίναξαν έναν εύκαμπτο σωλήνα αέρα υψηλής πίεσης στον πρωκτό του, προκαλώντας έκρηξη στα έντερά του.

Πηγή: skai.gr

