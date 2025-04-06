Η Ρωσία θεωρεί την εξαίρεσή της από τους δασμούς Τραμπ «σήμα» βελτίωσης των σχέσεων

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έπληξε την Τετάρτη περισσότερες από 180 χώρες με δασμούς. Όχι όμως η Ρωσία.

Η φιλοκρεμλινική εφημερίδα Izvestia ερμηνεύει την κίνηση αυτή του Αμερικανού προέδρου ως «σημαντικό μήνυμα κάποιου είδους εξομάλυνσης των σχέσεων [με την Αμερική]».

Δεν είναι όμως το πρώτο σήμα. Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, κατέστησε σαφές ότι είναι έτοιμος να αποκαταστήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας.

Είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πούτιν, ενώ αξιωματούχοι της κυβέρνησής του πραγματοποίησαν υψηλού επιπέδου διαπραγματεύσεις με αξιωματούχους του Πούτιν, τόσο για την Ουκρανία όσο και για τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.

Γίνεται επίσης λόγος για πιθανή οικονομική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν πολύ διαφορετικά μηνύματα από τον Λευκό Οίκο που υποδηλώνουν ότι ο πρόεδρος Τραμπ γίνεται όλο και πιο ανυπόμονος για μια θετική κίνηση από τη Μόσχα και υποψιάζεται πλέον ότι η Ρωσία κωλυσιεργεί για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.