Ντμίτριεφ: Κάναμε «3 βήματα μπροστά» με την Ουάσιγκτον

Ο διευθύνων σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Πούτιν Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε ότι η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει «τρία βήματα μπροστά» μετά από δύο ημέρες διαβουλεύσεων στην Ουάσιγκτον. Ο Ρώσος διαπραγματευτής δήλωσε μάλιστα ότι κάποιου είδους εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία «μπορεί να είναι αποδεκτές».

«Ορισμένες εγγυήσεις ασφαλείας σε κάποια μορφή μπορεί να είναι αποδεκτές», τόνισε ο Ντμίτριεφ, χωρίς να διευκρινίσει ποιες. Απέκλεισε πάντως την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ως «αδύνατη».

«Ναι, σίγουρα», είπε όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν οι συναντήσεις του με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ είχαν ως αποτέλεσμα ένα βήμα προς τα εμπρός. «Θα έλεγα ότι σήμερα (σ.σ Πέμπτη) και χθες κάναμε τρία βήματα μπροστά σε πολλά ζητήματα», τόνισε ο Ντμίτριεφ.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, οι εκκρεμότητες συσσωρεύονται: για τρία χρόνια, ουσιαστικά δεν υπήρχε επικοινωνία μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών. «Ως εκ τούτου, η διαδικασία του διαλόγου, η διαδικασία επίλυσης θα πάρει κάποιο χρόνο, αλλά είναι σίγουρα θετική και εποικοδομητική», κατέληξε ο Ντμίτριεφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας, όπως η ένταξη στο ΝΑΤΟ ή ευρωπαϊκές και αμερικανικές δυνάμεις στην Ουκρανία, είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι η Μόσχα δεν θα επιτεθεί ξανά.

Όπως επισημαίνει το Politico, οι δηλώσεις του Ντμίτριεφ για εγγυήσεις ασφαλείας αποκλίνουν από τη συνήθη τοποθέτηση του Κρεμλίνου. Ο Πούτιν είπε ότι η ειρήνη θα ήταν δυνατή μόνο εάν η Ουκρανία «αποστρατικοποιηθεί», ενώ ο κορυφαίος διπλωμάτης του, Σεργκέι Λαβρόφ, σημείωσε ότι η Μόσχα αντιτίθεται «κατηγορηματικά» στο να σταλούν ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία.

