Δέσμευση Στάρμερ να «προστατεύσει τις βρετανικές επιχειρήσεις από την καταιγίδα» των δασμών Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη μέσω της βιομηχανικής πολιτικής να μετριάσει τον αντίκτυπο των δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ, προσθέτοντας ότι εξετάζει όλες τις επιλογές για την «απάντηση» της Βρετανίας.

«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τη βιομηχανική πολιτική για να προστατεύσουμε τις βρετανικές επιχειρήσεις από την καταιγίδα», έγραψε ο Στάρμερ σε ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε αργά το Σάββατο στην Telegraph.

«Μερικοί άνθρωποι μπορεί να αισθάνονται άβολα με... την ιδέα ότι το κράτος πρέπει να παρέμβει άμεσα», παραδέχτηκε ο πρωθυπουργός. «Αλλά δεν μπορούμε απλώς να παραμείνουμε κολλημένοι σε παλιές ιδέες όταν ο κόσμος γυρίζει τόσο γρήγορα», είπε.

Ο Στάρμερ υποσχέθηκε να «επιταχύνει» τα σχέδια της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας αυτήν την εβδομάδα.

Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 10% σε όλες τις εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο, καταστρέφοντας τις αρχικές ελπίδες ότι η χώρα θα μπορούσε να επιτύχει την εξαίρεσή της από τους σαρωτικούς δασμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στο άρθρο του, ο Στάρμερ πρόσθεσε ότι «άμεση προτεραιότητα είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να παλέψουμε για μια καλύτερη συμφωνία», προσθέτοντας ότι όλες οι επιλογές είναι ακόμα στο τραπέζι.

Η ηγέτιδα του Συντηρητικού Κόμματος Κέμι Μπάντενοχ υποστήριξε την πολιτική της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, λέγοντας στον Sky ότι το να μην ανταποδώσεις «ως πρώτη απάντηση είναι το σωστό».

«Τα αντίποινα απλώς κλιμακώνουν τους εμπορικούς πολέμους», είπε.



