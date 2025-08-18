Σοκάρει η φωτογραφία που δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν να περπατούν στο κόκκινο χαλί ανάμεσα σε σορούς. Η αρχική φωτογραφία φαίνεται να προέρχεται από τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας.

Η φωτογραφία που είναι προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης, ή φωτομοντάζ, έχει γίνει viral στην Ουκρανία. Δείχνει τους δύο προέδρους να περπατούν σε μια βομβαρδισμένη ουκρανική πόλη αδιαφορώντας για τα θύματα του πολέμου της Ουκρανίας.

Τουλάχιστον 8 νεκροί από ρωσικές επιδρομές

Κι ενώ επίκειται η ιστορική συνάντηση για την ειρήνη στην Ουκρανία, στη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανία. Τουλάχιστον οκτώ άμαχοι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν στις ρωσικές επιδρομές σε όλη την Ουκρανία τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές τη Δευτέρα.

Μόνο στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, στη ρωσική επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα μικρό παιδί, και τραυματίστηκαν άλλοι 17, ανακοίνωσε νωρίτερα ο δήμαρχος της πόλης.

«Τρεις άνθρωποι είναι νεκροί, συμπεριλαμβανομένου παιδιού μικρής ηλικίας. Άλλοι 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους έξι παιδιά» ανέφερε μέσω Telegram ο Ιχόρ Τερέχοφ, ο οποίος νωρίτερα έκανε λόγο για πυρκαγιές σε πολυκατοικία εξαιτίας της επιδρομής των drones.

Η πόλη, πολύ κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, η δεύτερη πολυπληθέστερη της Ουκρανίας προτού ξεσπάσει ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, είχε χτυπηθεί μερικές ώρες νωρίτερα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο που τραυμάτισε τουλάχιστον 11 ανθρώπους, σύμφωνα με τον δήμαρχο Τερέχοφ.

