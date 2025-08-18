Την ώρα που τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα στην Ουάσινγκτον για την ιστορική συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίων ηγετών με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την τύχη της Ουκρανίας, η Μόσχα συνεχίζει τις επιθέσεις της σε ουκρανικές περιοχές.

Ειδικότερα, εννέα άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, κατά τη διάρκεια των εντεινόμενων ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται Ουκρανούς αξιωματούχους.

Πέντε άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν όταν ένα συγκρότημα κατοικιών χτυπήθηκε στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, προκαλώντας πυρκαγιά και κατάρρευση κτιρίου, σύμφωνα με τον Oleh Syniehubov, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής.

Ένα κοριτσάκι ενάμιση ετών και ένας 16χρονος νεαρός ήταν μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης, ανέφερε ο Syniehubov σε ανάρτησή του στο Telegram. Πέντε άτομα παραμένουν αγνοούμενα.

Σχολιάζοντας άμεσα στην επίθεση στο Χάρκοβο, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε: «Οι Ρώσοι συνεχίζουν να διαπράττουν μαζικές δολοφονίες». «Δεν υπήρξε ποτέ πρόκληση για αυτόν τον πόλεμο. Συνεχίζεται μόνο επειδή επιτρέπεται στη Μόσχα να συνεχίσει», δήλωσε η Σβιριντένκο μέσω X.

Ένας 15χρονος έφηβος σκοτώθηκε επίσης όταν μια βόμβα έπεσε σε ένα σπίτι στο χωριό Novoyakovlivka, στο Ζαπορίζια, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Φεντόροφ. Ο αδελφός, η αδελφή και οι γονείς του αγοριού τραυματίστηκαν επίσης.

Στο Ντόνετσκ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν επίσης, δήλωσε ο Βαντίμ Φιλάσκιν, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Στο μεταξύ, οι πυροσβέστες στην Οδησσό αντιμετώπισαν μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια εγκατάσταση καυσίμων και ενέργειας, μετά από μια «μαζική» επίθεση με drones, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Έκτακτης Ανάγκης.

Η Ρωσία εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους και 140 drones

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εκτόξευσε τέσσερις πυραύλους και 140 drones κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στην Ουκρανία.

Η ουκρναική πολεμική αεροπορία κατέρριψε 88 drones ενώ σημειώθηκαν πλήγματα σε 25 τοποθεσίες σε έξι περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

