Ένα εγκαταλελειμμένο φρούριο πάνω σε ένα βραχώδες νησί που παρέμενε εγκαταλελειμμένο για 17 χρόνια έχει μετατραπεί σε χώρο έτοιμο να υποδεχθεί ξέφρενα πάρτι, με δικό του νυχτερινό κέντρο διασκέδασης.

Το νησί Thorne κάποτε φιλοξενούσε περίπου 100 αξιωματικούς που επάνδρωναν ένα ναπολεόντειο φρούριο του 19ου αιώνα για να προστατεύσει το κοντινό Milford Haven, το οποίο τότε ήταν σημαντική ναυτική βάση στις ακτές του Pembrokeshire, στη νοτιοδυτική Ουαλία.

Το 1947 μετατράπηκε σε ξενοδοχείο και ενοικιαζόταν για πάρτι γενεθλίων, γάμους και πάρτι εργένηδων, πριν πουληθεί το 1999.

Παρά τις προτάσεις για την επαναλειτουργία ξενοδοχείου, το νησί παρέμενε άδειο για 17 χρόνια, μέχρι που ο πρώην διευθύνων σύμβουλος λογισμικού Μάικ Κόνερ το αγόρασε για 555.000 λίρες τον Μάιο του 2017.

Τώρα, μετά από πέντε χρόνια επίπονων ανακαινίσεων -τα οικοδομικά υλικά έφταναν με ελικόπτερο- το νησί μπορεί να γίνει δικό σας για το εντυπωσιακό ποσό 3 εκατομμυρίων λιρών.

Το νησάκι έκτασης σχεδόν 2,5 στρεμμάτων διαθέτει πανοραμική θέα στην ακτή και καταλύματα περίπου 750 τμ, με ελικοδρόμιο και δικό του νυχτερινό κλαμπ.

@cbschicago Thorne Island, a private island a few miles off the coast of Pembrokeshire in West Wales, United Kingdom, is for sale. It's completely remodeled, only accessible by boat or plane, and will cost you just $4 million. ♬ original sound - CBSChicago

Ο κ. Κόνερ, ο οποίος διοργάνωσε εκεί μεγάλο πάρτι για τα 50ά γενέθλιά του, ελπίζει ότι όποιος το αναλάβει θα απολαύσει το νησί όσο κι αυτός.

Πιστεύει ότι έχει τεράστιες δυνατότητες να λειτουργήσει ως τουριστικό αξιοθέατο ή, χωρίς γείτονες να ενοχλούνται, να φιλοξενήσει «τα πιο απίστευτα ρέιβ πάρτι».

Μιλώντας στο BBC είπε πως δεν φανταζόταν πού έμπλεκε, καθώς το νησί δεν είχε ρεύμα, νερό και τρόπο να απομακρύνονται τα λύματα.

«Η γυναίκα μου ήταν αρκετά θυμωμένη όταν της είπα ότι το αγόρασα, είπε ότι θα πήγαινε μόλις αποκτούσε τουαλέτα με καζανάκι, κάτι που είναι αρκετά λογικό» είπε.

Το κόστος για την επίτευξη αυτού του ορόσημου ήταν 200.000 λίρες, αφού ανακάλυψε ότι έπρεπε να κόψει βράχο 4,5 μέτρων για να καταφέρει να έχει ένα είδος αποχέτευσης.

Οι εργαζόμενοι παρέμειναν στο νησί επί δύο εβδομάδες στη διάρκεια των εργασιών, χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια για να φορτίζουν τα τηλέφωνά τους, ενώ πλένονταν στη θάλασσα.

Τώρα που το έργο έχει ολοκληρωθεί, οι επισκέπτες φτάνουν σε μια μεγάλη είσοδο που οδηγεί σε μια μεγάλη ανοιχτή αίθουσα υποδοχής, τραπεζαρία και καθιστικό με εμφανή παραδοσιακή τοιχοποιία, θολωτές οροφές, διπλά παράθυρα με φύλλα και ξυλόσομπα, σύμφωνα με την καταχώρισή του στο μεσιτικό γραφείο Strutt & Parker.

Η κουζίνα είναι ανοιχτή με μοντέρνο εξοπλισμό, εμφανή τοιχοποιία και θέα στη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 20 άτομα.

Καθώς βρίσκεται εντελώς εκτός δικτύου, διαθέτει σειρά από συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά, αντλίες θερμότητας για ζεστό νερό και ενδοδαπέδια θέρμανση και ένα σύστημα συγκομιδής βροχής 250.000 λίτρων.

Πηγή: skai.gr

