Ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές στη νήσο Ιάβα, της Ινδονησίας, ανήλθε σήμερα στους 21, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, ενώ τα συνεργεία διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνές τους για επιζώντες.

Έντονες βροχοπτώσεις σε ορεινή περιοχή κοντά στην πόλη Πεκαλόνγκαν, στην κεντρική Ιάβα, προκάλεσαν τη Δευτέρα κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να καταρρεύσουν γέφυρες και να καλυφθούν από τη λάσπη σπίτια και οχήματα.

A #landslide in #Java, #Indonesia, caused by heavy rain, has killed 16 and injured 10, with three people still missing amid ongoing search efforts and potential for further rain. pic.twitter.com/tX2iiKh1Jn — China Daily (@ChinaDaily) January 23, 2025

«Ως σήμερα το πρωί, έχουμε βρει 21 νεκρούς και εξακολουθούμε να αναζητούμε 5 ανθρώπους», δήλωσε ο Μπουντιόνο (σ.σ.: φέρει ένα μόνο όνομα όπως πολλοί στην Ινδονησία), ο επικεφαλής της υπηρεσίας ερευνών και διάσωσης της γειτονικής πόλης Σεμαράνγκ.

Στο χωριό Κασιμπάρ, που επλήγη περισσότερο από την κατολίσθηση, βαρύς εξοπλισμός χρησιμοποιείται στις έρευνες που γίνονται στο σπίτι ενός τοπικού αξιωματούχου και μια καφετέρια, όπου πιστεύεται ότι κι άλλα θύματα, που είχαν καταφύγει εκεί για να προστατευθούν από τη βροχή, βρίσκονται στα ερείπια.

«Εστιάζουμε τις έρευνές μας σε δύο μέρη και στο κοντινό ποτάμι, καθώς τα θύματα μπορεί να παρασύρθηκαν εκεί από τα νερά», συνέχισε ο Μπουντιόνο.

Οι τραυματίες από την κατολίσθηση ανέρχονται σε τουλάχιστον 13, σύμφωνα με την υπηρεσία ερευνών και διάσωσης.

Κατολισθήσεις σημειώνονται συχνά στην Ινδονησία στη διάρκεια της περιόδου των βροχών, μεταξύ Νοεμβρίου και Απριλίου, αλλά και για κάποιο χρονικό διάστημα εκτός της περιόδου αυτής. Το φαινόμενο αυτό έχει επιδεινωθεί σε ορισμένες περιοχές λόγω της αποψίλωσης των δασών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

