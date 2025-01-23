Ζελένσκι: Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι νίκη για τον Τραμπ, όχι τον Πούτιν

Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να είναι μια νίκη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, και όχι του Ρώσου ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, επισήμανε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας σε δημοσιογράφο.



«Το θέμα του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει, πιστεύω, να είναι μια νίκη για τον Τραμπ, όχι για τον Πούτιν. Ο Πούτιν δεν είναι’’ τίποτα’’ γι' αυτόν. Η Αμερική είναι πολύ ισχυρότερη, και η Ευρώπη είναι πολύ ισχυρότερη. Η Κίνα είναι πολύ ισχυρότερη από τη Ρωσία. Είναι όλοι (σημαντικοί) παίκτες» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε τη σημασία της διαμόρφωσης κοινού σχεδίου δράσης πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία για το τέλος του πολέμου.«Νομίζω ότι όλοι εμείς που θέλουμε πραγματικά να τελειώσουμε τον πόλεμο, που θέλουμε να τον τελειώσουμε γρήγορα, αν αυτό είναι δυνατό, για όλους μας είναι επιθυμητό να έχουμε ένα σχέδιο μέχρι να έχουμε επικοινωνία με τον Πούτιν. Πιστεύω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρώπης συνολικά. Είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας και του λαού μας».Ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε ότι ήταν έτοιμος να εξετάσει τοκατά της Ρωσίας εάν αρνηθεί να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Την Τετάρτη προειδοποίησε ότι εάν δεν ολοκληρωθεί σύντομα μια «συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να επιβάλει υψηλούς φόρους, δασμούς και κυρώσεις σε οτιδήποτε πουλάει η Ρωσία στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες ενδιαφερόμενες χώρες».Την πρώτη ημέρα της προεδρίας του, ο Τραμπ είπε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν «κατέστρεφε τη Ρωσία», μη τερματίζοντας τον πόλεμο.

