Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ, διέταξε τη σύλληψη του ηγέτη του ίδιου του κυβερνώντος κόμματος, Χαν Ντονγκ Χουν όταν κήρυξε στρατιωτικό νόμο το βράδυ της Τρίτης.

Η λίστα των ατόμων που ζητούσε ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος να συλληφθούν περιελάμβανε επίσης τον αρχηγό του Δημοκρατικού Κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Λι Τζε-Μιουνγκ, καθώς και τρεις βουλευτές της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας προσπάθησε «να χρησιμοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να τους συλλάβει και να τους εξαφανίσει», είπε ο πρώτος αναπληρωτής διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Χονγκ Τζανγκ-γουόν.

Η αποκάλυψη έγινε καθώς τα πολιτικά κόμματα της χώρας πραγματοποίησαν έκτακτες συνεδριάσεις όλη την Παρασκευή, με τους βουλευτές να σχεδιάζουν να ψηφίσουν για την παραπομπή του Γιουν. Η πρόταση, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο, θα περάσει αν την υπερψηφίσουν τα δύο τρίτα των βουλευτών.

Στο πρώτο σαφές σημάδι ότι το κόμμα του μπορεί τώρα να ψηφίσει με την αντιπολίτευση, ο Γιουν ζήτησε την ταχεία αναστολή του Χαν Ντονγκ Χουν λέγοντας ότι αποτελούσε «μεγάλο κίνδυνο» για τη δημοκρατία εάν παραμείνει στην εξουσία.

Ο Χαν Ντονγκ Χουν, επικεφαλής του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας (PPP), είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι το κόμμα του δε θα υποστηρίξει την πρόταση παραπομπής της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, την Παρασκευή ανακοίνωσε ότι υπάρχουν «αξιόπιστες αποδείξεις» ότι ο Γιουν είχε διατάξει τη σύλληψη βασικών πολιτικών - συμπεριλαμβανομένου του ίδιου - με «αντικρατικές κατηγορίες».

Ο Χαν είπε ότι ο Γιουν είχε σχεδιάσει να φυλακίσει τους συλληφθέντες πολιτικούς σε ένα κέντρο κράτησης στο Γκουατσεόν, μια πόλη νότια της Σεούλ.

Εξέφρασε την ανησυχία του ότι «ακραίες ενέργειες», όπως η κήρυξη του στρατιωτικού νόμου, θα μπορούσαν να επαναληφθούν εάν ο Γιουν παρέμενε στη θέση του.

«[Αυτά] θέτουν τη Δημοκρατία της Κορέας και τον λαό της σε μεγάλο κίνδυνο» είπε ο επικεφαλής του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ανησυχούν ότι θα υπάρξει μια νέα προσπάθεια επιβολής στρατιωτικού νόμου. Μερικοί από αυτούς είπαν νωρίτερα στο BBC ότι έμειναν κοντά στους χώρους της Εθνοσυνέλευσης, ώστε να μπορούν να φτάσουν γρήγορα εκεί για να καταψηφίσουν οποιαδήποτε τέτοια δήλωση.

Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν δεν έχει εμφανιστεί ή δεν έχει μιλήσει δημόσια από τότε που ανέστρεψε τη διαταγή στρατιωτικού νόμου νωρίς την Τετάρτη. Μια έρευνα που διεξήχθη από την Τρίτη έως την Πέμπτη αυτή την εβδομάδα έδειξε ότι το ποσοστό αποδοχής του είχε πέσει στο ιστορικό χαμηλό του 13%.

