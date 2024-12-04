Νότια Κορέα: Κατατέθηκε στη Βουλή η πρόταση μομφής κατά του προέδρου Γιουν

Κατατέθηκε σήμερα στο κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας πρόταση μομφής κατά του προέδρου Γιουν, ανοίγοντας τον δρόμο για ψηφοφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην καθαίρεση του αρχηγού του κράτους λόγω της αποτυχημένης προσπάθειάς του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

Η ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής θα πρέπει να διεξαχθεί εντός των προσεχών 72 ωρών. Το κυβερνών Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας προανήγγειλε ότι θα καταψηφίσει την πρόταση. Το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα θα χρειαστεί τουλάχιστον οκτώ ψήφους από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για να εγκριθεί η πρόταση μομφής.

Εάν η πρόταση μομφής εγκριθεί και ακολούθως επικυρωθεί από το Συνταγματικό Δικαστήριο, ο Γιουν Σοκ-γελ θα γίνει ο δεύτερος πρόεδρος της Νότιας Κορέας που καθαιρείται μετά την Παρκ Γκουν-χιε το 2017. Σε περίπτωση καθαίρεσης του Γιουν, χρέη προέδρου θα αναλάβει προσωρινά ο πρωθυπουργός Χαν Ντακ-σου και θα διεξαχθούν εκλογές εντός 60 ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

