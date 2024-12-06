Στα χέρια των αρχών της Κολομβίας βρίσκεται μια πληρωμένη δολοφόνος με το παρατσούκλι «η κούκλα» η οποία συνελήφθη για πολλούς φόνους, μεταξύ των οποίων και αυτή του πρώην συντρόφου της.

Η 23χρονη Κάρεν Τζουλιέθ Οτζέντα Ροντρίγκεζ, γνωστή στην αστυνομία ως «La Muñeca», που μεταφράζεται ως «η κούκλα» (λόγω εμφάνισης) θεωρείται πως είναι «επικίνδυνη πληρωμένη δολοφόνος».

Οι αστυνομικοί της πέρασαν χειροπέδες για τη φερόμενη εμπλοκή της σε μια σειρά από δολοφονίες «υψηλού προφίλ» που σχετίζονται με συμμορίες στο δήμο Barrancabermeja, της Κολομβίας, οι οποίες φέρονται να πραγματοποιούνται υπό τις εντολές της συμμορίας «Los de la M», σύμφωνα με την Libertad Digital.

Karen Julieth Ojeda Rodriguez, 23, known as "La Muñeca" or "The Doll," has been arrested in connection with multiple gang-related murders in #Colombia. Authorities apprehended her in Barrancabermeja, where she is suspected of leading a feared network of hitmen linked to the Los… pic.twitter.com/Wt3w3Sz9ou — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) December 6, 2024

Δύο ακόμη φερόμενοι ως συνεργοί της τέθηκαν υπό κράτηση, αφού η αστυνομία κατάσχεσε όπλα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Η 23χρονη κατηγορείται επίσης πως δολοφόνησε τον πρώην σύντροφό της στην περιοχή Piedecuesta στις 23 Ιουλίου. Το θύμα φέρεται να είχε δεχτεί τηλεφώνημα από την Κάρεν, η οποία τον παρακαλούσε να συναντηθούν για να λύσουν διαμάχη που είχαν για τα χρήματα.

Στη συνέχεια, τον πυροβόλησαν δύο άνδρες που επέβαιναν σε μια μοτοσικλέτα, και εκτιμάται πως η 23χρονη είναι αυτή που είχε δώσει την εντολή.

Quién es ‘la Muñeca’, la sicaria más temida de Santander que fue capturada por las autoridades https://t.co/FoiRMtG4rH pic.twitter.com/KjvdTL8l5e — Infobae Colombia (@infobaecolombia) December 5, 2024

Πηγές των μυστικών υπηρεσιών της χώρας εκτιμούν, σύμφωνα με την Daily Mail, πως η ίδια είναι βασικό στέλεχος εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εμπλέκεται με όπλα αλλά και δολοφονίες «κατά παραγγελία».

Detenida “La Muñeca”, la sicaria más temida de Santander. pic.twitter.com/APc58K5eeG — El Pingüino (@elpinguino_ad) December 4, 2024

Οι εικόνες της σύλληψής της έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Για την ώρα δεν της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Πηγή: skai.gr

