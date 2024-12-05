Οι εισαγγελείς της Νότιας Κορέας ξεκίνησαν έρευνα κατά του προέδρου της χώρας του Γιουν Σοκ-γελ, του υπουργού Εσωτερικών και του πρώην υπουργού Άμυνας για τους ρόλους τους σε μια προσπάθεια να επιβάλουν στρατιωτικού νόμου στο κράτος της Ασίας.

«Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη», σημείωσε αξιωματικός της αστυνομίας, ο Γου Κονγκ-σου, απευθυνόμενος σε μέλη του κοινοβουλίου της Νότιας Κορέας.

Παράλληλα, ο Κιμ Γιονγκ-χιουν, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Νότιας Κορέας λόγω της εμπλοκής του στη διαταγή επιβολής στρατιωτικού νόμου, αντιμετωπίζει επίσης απαγόρευση να ταξιδέψει όσο βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα από τους εισαγγελείς.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, επικαλούμενος αδιευκρίνιστες απειλές από «αντικρατικές δυνάμεις» και πολιτικούς αντιπάλους που παρεμποδίζουν το έργο του, επέβαλε στρατιωτικό νόμο για περίπου έξι ώρες προτού αντιστρέψει την πορεία του, αφού το κοινοβούλιο ψήφισε κατά της κίνησης.

Έξι κόμματα της αντιπολίτευσης στη Νότια Κορέα, μεταξύ των οποίων και το Δημοκρατικό Κόμμα, που έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, ανακοίνωσαν ότι υπέβαλαν πρόταση μομφής κατά του προέδρου, Γιουν Σουκ Γέολ που επιχείρησε, χθες, να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη χώρα. Η πρόταση θα τεθεί σε ψηφοφορία το ερχόμενο Σάββατο.

Πηγή: skai.gr

