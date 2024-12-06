Η αστυνομία της Βαυαρίας συνέλαβε προχθές, Τετάρτη, το βράδυ στο 'Αουγκσμπουργκ έναν 37χρονο Ιρακινό ως ύποπτο για τον σχεδιασμό επίθεσης σε υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας, σε βάρος του Ιρακινού είχε εκδοθεί ήδη ένταλμα σύλληψης για την απέλασή του καθώς είχε απορριφθεί η αίτηση ασύλου του, ενώ ο 37χρονος είχε τραβήξει την προσοχή των αρχών και με αναρτήσεις του στο διαδίκτυο υπέρ του «Ισλαμικού Κράτους».

Όπως διαπιστώθηκε μετά τη σύλληψή του, είχε τραβήξει φωτογραφίες από τη χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης «στο πλαίσιο ύποπτης επιχείρησης παρακολούθησης».

Οι γερμανικές αρχές θεωρούν ότι ο κίνδυνος ισλαμιστικών επιθέσεων στην Γερμανία παραμένει υψηλός, με την ομοσπονδιακή υπουργό Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ να αναφέρεται συγκεκριμένα στις υπαίθριες αγορές των Χριστουγέννων, καλώντας τους πολίτες σε εγρήγορση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

