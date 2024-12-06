Η 11χρονη Εριέττα από την Ελλάδα που άναψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην Trafalgar Square

Μια 11χρονη Ελληνίδα, η Εριέττα Καραμούντζου, συμμετείχε την Πέμπτη στην τελετή φωταγώγησης ενός από τα διασημότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα του κόσμου. Ο λόγος για το Trafalgar Square, του Λονδίνο.

Η 11χρονη ήταν μία από τους τρεις μαθητές σχολείου του κεντρικού Λονδίνου που επελέγησαν να απαγγείλουν το βράδυ της Πέμπτης ποίημα της βραβευμένης ποιήτριας Βάλερι Μπλουμ κατά την τελετή για το άναμμα των φώτων του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Trafalgar.

Στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν ο δήμος του Λονδίνου και το Poetry Society αποκαλύφθηκαν τα φώτα που στολίζουν τη «Βασίλισσα του Δάσους», όπως ονομάζεται το έλατο που από το 1947 δωρίζει ο δήμος του Όσλο στο Λονδίνο για να τοποθετηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης. Η τελετή, πέρα από τα ποιήματα, περιλάμβανε παραδοσιακά κάλαντα από τη φιλαρμονική και τη χορωδία του δήμου του Λονδίνου.

Christmas has officially begun ✨🎄🎉



The weather may have not been on our side but the rain isn’t going to dim my shine 🎄✨🎄✨



Don’t fir-get to tag me in your pictures 💅🎉🌟 pic.twitter.com/eujCYxYNsI — Trafalgar Square Tree (@trafalgartree) December 5, 2024

Η δωρεά του δέντρου συνιστά χειρονομία ευγνωμοσύνης από τους Νορβηγούς για τη βρετανική βοήθεια κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν το Λονδίνο φιλοξένησε την κυβέρνηση και τη βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας.

Η μικρή Εριέττα στον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Θανάση Γκαβό, υπερήφανη που έζησε μια τέτοια εμπειρία, με εκατοντάδες πολίτες να αψηφούν τη δυνατή βροχή για να «εγκαινιάσουν» και επισήμως την αντίστροφη μέτρηση του Λονδίνου μέχρι τα Χριστούγεννα.

Σημειώνεται πως η φωταγώγηση του δέντρου στην Trafalgar Square γίνεται εδώ και 77 χρόνια την πρώτη Πέμπτη του Δεκέμβρη. Φέτος, το εντυπωσιακό δέντρο έχει 20 μέτρα ύψος, ζυγίζει έναν τόνο!

Η μητέρα της 11χρονης, Πηνελόπη Χρυσικού μιλώντας την Τρίτη στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη «Φωνή της Ελλάδας», ανέφερε πως η οικογένεια μένει μόνιμα στο Λονδίνο από το 2015.

Όπως εξήγησε, έφυγαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και εργάζονται και οι δύο ως γιατροί. Τονίζει επίσης πως είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά έχουν πάντα στην ψυχή τους την πατρίδα και το όνειρο της επιστροφής.

«Δεν βαριέσαι ποτέ στο Λονδίνο, αλλά η Ελλάδα μας λείπει κάθε μέρα», τονίζει η κυρία Χρυσίκου.

Πηγή: skai.gr

