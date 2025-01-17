Φτερά στους δύο κινητήρες του Boeing της Jeju Air που συνετρίβη στο τέλος του Δεκεμβρίου στο Μουάν της Νότιας Κορέας βρέθηκαν κατά την έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, μετέδωσαν τα νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης αφήνοντας να εννοηθεί ότι η σύγκρουση με ένα πουλί προκάλεσε την αεροπορική καταστροφή.

Στις 29 Δεκεμβρίου 2024, Boeing 737-800 της Jeju Air με 181 επιβάτες προερχόμενο από την Μπανγκόκ προσγειώθηκε με την κοιλιά στο αεροδρόμιο της Μουάν για να συντριβεί σε τοίχο στο τέλος του διαδρόμου προσγείωσης.

Μόνο δύο μέλη του πληρώματος επέζησαν σε αυτήν την χειρότερη αεροπορική καταστροφή στη Νότια Κορέα.

Εμπειρογνώμονες από την Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ, ανάμεσά τους και άνθρωποι της Boeing, διεξάγουν τις έρευνες.

Πριν από το δυστύχημα, ο πιλότος έστειλε σήμα κινδύνου για σύγκρουση με πουλιά και στην συνέχεια ακύρωσε την πρώτη του απόπειρα προσγείωσης. Κατά την δεύτερη απόπειρα, δεν βγήκαν οι τροχοί για την προσγείωση.

Ο επικεφαλής της έρευνας είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα στους δημοσιογράφους ότι «φτερά βρέθηκαν σε έναν από τους κινητήρες, τονίζοντας πάντως το γεγονός ότι η σύγκρουση με ένα πουλί δεν προκαλεί αμέσως βλάβη στον κινητήρα.

«Πρέπει να δούμε αν αυτό έπληξε και τους δύο κινητήρες. Είναι βέβαιο ότι ο ένας κινητήρας συγκρούσθηκε με πουλί», είπε.

Μία επιπλέον δυσκολία προέρχεται από το γεγονός ότι τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους σταμάτησαν τις καταγραφές τέσσερα λεπτά πριν από την συντριβή.

Το αεροδρόμιο της Μουάν θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 19 Ιανουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του νοτιοκορεατικού υπουργείου Μεταφορών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.