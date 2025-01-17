Αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε σήμερα ότι αναμένεται να υπάρξει η δυνατότητα να αυξηθούν μαζικά οι εισαγωγές βοήθειας στη Γάζα σε περίπου 600 φορτηγά την ημέρα με βάση τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης πυρός.

Εάν στεφθεί με επιτυχία, η κατάπαυση πυρός που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την Κυριακή θα παύσει τις εχθροπραξίες που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχουν ισοπεδώσει το μεγαλύτερο μέρος της Γάζας, έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 46.000 ανθρώπους και έχουν εκτοπίσει πολλές φορές τους περισσότερους από τα 2,3 εκατ. κατοίκων που ζούσαν εκεί πριν από τον πόλεμο.

«Νομίζω ότι η δυνατότητα είναι υπαρκτή και ειδικά όταν θα ανοίξουν και άλλα περάσματα», δήλωσε ο Ρικ Πεέπερκορν, εκπρόσωπος του ΠΟΥ για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στη Γενεύη. «Αυτό μπορεί να ενταθεί πολύ γρήγορα».

Σύμφωνα με εργαζομένους σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί κρίσιμες λεπτομέρειες για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, με τη βελτίωση της ασφάλειας να παραμένει μια από τις βασικές ανησυχίες.

Ο ΠΟΥ σχεδιάζει να μεταφέρει αδιευκρίνιστο αριθμό προκατασκευασμένων νοσοκομείων για να στηρίξει τον διαλυμένο τομέα υγείας της Γάζας τους επόμενους δύο μήνες, πρόσθεσε ο Πεέπερκορν. Αυτή τη στιγμή μόλις τα μισά περίπου από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας λειτουργούν μερικώς, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Ο Πεέπερκορν δήλωσε ότι αναμένει πως η κατάπαυση πυρός θα επιτρέψει στην απομάκρυνση περισσότερων ανθρώπων για λόγους υγείας, από τους πάνω από 12.000 ασθενείς που είναι αυτή τη στιγμή σε λίστα αναμονής, εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι παιδιά. Περίπου οι μισοί από τους ασθενείς έχουν τραύματα λόγω του 15μηνου πολέμου, όπως ακρωτηριασμένα μέλη και τραυματισμούς στη σπονδυλική στήλη, δήλωσε ο Πεέπερκορν. «Ελπίζουμε τώρα ότι με τη διαδικασία κατάπαυσης πυρός αυτό θα διευκολυνθεί και θα υποστηριχθεί καλύτερα», δήλωσε ο ίδιος.

