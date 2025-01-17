Σήμερα, Παρασκευή στις 3:30 θα συγκληθεί το πλήρες υπουργικό συμβούλιο για να εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγή των ομήρων με τη Χαμάς, δήλωσε εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η συνάντηση δεν αναμενόταν να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από αύριο το απόγευμα.

Αυτή την ώρα το 11μελές ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας συνεδριάζει προκειμένου να ψηφίσει τη συμφωνία.Μόλις εγκριθεί, το πλήρες 33μελές ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο θα συγκληθεί, στις 3:30 μ.μ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας νωρίτερα σήμερα για ακρόαση σχετικά με τη συμφωνία, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες.

Η εφαρμογή της συμφωνίας έχει οριστεί να ξεκινήσει την Κυριακή στις 12:15 το μεσημέρι.

Το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι παρά τις καθυστερήσεις στην υπογραφή της συμφωνίας και την έγκρισή της από την κυβέρνηση, οι πρώτοι όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν την Κυριακή, όπως είχε προγραμματιστεί.

«Με την επιφύλαξη της έγκρισης του υπουργικού συμβουλίου και της κυβέρνησης και την εφαρμογή της συμφωνίας, η απελευθέρωση των ομήρων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το προγραμματισμένο περίγραμμα, με τους ομήρους να αναμένεται να απελευθερωθούν την Κυριακή», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού νωρίτερα σήμερα.

Στη δημοσιότητα τα ονόματα των πρώτων 33 ομήρων που αφήνονται ελεύθεροι

Παράλληλα, το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους 33 ομήρους που πρόκειται να απελευθερωθούν στο πρώτο στάδιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Δύο πηγές προσκείμενες στη Χαμάς είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι τρεις γυναίκες στρατιώτες θα είναι οι πρώτες που θα απελευθερωθούν το βράδυ της Κυριακής. Θα γίνουν δεκτές από εργαζομένους του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και από ομάδες της Αιγύπτου και του Κατάρ, δήλωσε μια πηγή υπό τον όρο της ανωνυμίας.

«Στη συνέχεια θα μεταφερθούν στην Αίγυπτο, όπου θα παραδοθούν στην ισραηλινή πλευρά που είναι παρούσα εκεί για να ολοκληρωθεί η παράδοση και να γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις», είπε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Στη συνέχεια, θα μεταφερθούν απευθείας στο Ισραήλ. (Το Ισραήλ) αναμένεται στη συνέχεια να απελευθερώσει την πρώτη ομάδα Παλαιστινίων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων αρκετών με υψηλές ποινές», πρόσθεσε η πηγή.

Χαμάς: Τα εμπόδια της συμφωνίας ξεπεράστηκαν

Η παλαιστινιακή ομάδα από την πλευρά της δήλωσε σήμερα Παρασκευή ότι οι διαμεσολαβητές διευθέτησαν τα τελευταία εμπόδια της συμφωνία

«Τα εμπόδια που προέκυψαν λόγω της αδυναμίας της (ισραηλινής) κατοχής να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός επιλύθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί», δήλωσε ο επικεφαλής της πτέρυγας του Γραφείου Μαρτύρων και Κρατουμένων της Χαμάς, Ζαχέρ Τζαμπαρίν, σε δήλωση την Παρασκευή.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει την Πέμπτη ότι τα εμπόδια της τελευταίας στιγμής εξακολουθούσαν να επιλύονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, προτού επιβεβαιώσει αργότερα μέσα στην ημέρα ότι επετεύχθη μια συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

