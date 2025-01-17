Στη Ρωσία ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν για συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έφτασε στη Μόσχα την Παρασκευή, όπου πρόκειται να έχει συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών.

Η συζήτηση των δύο ηγετών θα επικεντρωθεί πέρα από τους διμερείς δεσμούς και στις διεθνείς εξελίξεις, ενώ στη συνέχεια Πούτιν και Πεζεσκιάν πρόκειται να υπογράψουν συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας.

Πριν την έναρξη των συνομιλιών, το Κρεμλίνο διά του εκπροσώπου του χαιρέτισε τους ολοένα αυξανόμενους δεσμούς της Μόσχας με την Τεχεράνη. «Το Ιράν είναι σημαντικός εταίρος για εμάς με τον οποίο αναπτύσσουμε πολύπλευρη συνεργασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Μόσχα καλλιεργεί συστηματικά ολοένα και στενότερους δεσμούς με το Ιράν και άλλες εχθρικές προς τις ΗΠΑ χώρες, όπως η Βόρεια Κορέα, ιδίως μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να συστήσει έναν «αντιαμερικανικό άξονα». Ήδη, έχει συνάψει στρατηγικές συμφωνίες με την Πιονγκγιάνγκ και τη στενή σύμμαχο Λευκορωσία, ενώ έχει προχωρήσει και στη σύναψη συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα.

Η 20ετής συμφωνία που πρόκειται να υπογράψει η Ρωσία με το Ιράν δεν αναμένεται ωστόσο να περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, όπως αυτή που έχει συνάψει η Μόσχα με το Μινσκ και την Πιονγκγιάνγκ, αλλά σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί να απασχολεί τη Δύση, η οποία βλέπει με ανησυχία την επιρροή των δύο χωρών στην παγκόσμια σκηνή.

Κι αυτό γιατί, παρότι η Μόσχα και η Τεχεράνη ισχυρίζονται ότι οι ολοένα και πιο στενοί δεσμοί τους δεν στρέφονται εναντίον άλλων χωρών, η Ρωσία έχει κάνει εκτεταμένη χρήση ιρανικών drones κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ οι ΗΠΑ έχουν κατηγορήσει το Ιράν ότι παρέδωσε βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς στη Ρωσία για χρήση επίσης στην Ουκρανία. Η Τεχεράνη από τη μεριά της αρνείται ότι έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με drones ή πυραύλους.

Η επίσκεψη του Πεζεσκιάν στη Μόσχα έρχεται επίσης σε μια περίοδο που η ιρανική επιρροή στη Μέση Ανατολή υποχωρεί μετά την κατάληψη της εξουσίας στη Συρία από τους ισλαμιστές αντάρτες και την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ, αλλά και τα πλήγματα που έχει επιφέρει το Ισραήλ στη Χαμάς στη Γάζα και στη Χεζμπολάχ του Λιβάνου, οργανώσεις που υποστηρίζονται αμφότερες από το Ισραήλ.

Ο Πεζεσκιάν, ο οποίος θα έχει συνομιλίες και με τον Ρώσο πρωθυπουργό Μιχαήλ Μισούστιν, συνοδεύεται στη Μόσχα από τον υπουργό πετρελαίου του Ιράν, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι στην ατζέντα θα βρεθεί και το θέμα της παράκαμψης των αμερικανικών κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα των δύο χωρών.



