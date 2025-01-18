Νότια Κορέα: Παρατείνεται η κράτηση του προέδρου Γιουν Σουκ Γιουλ

Η δικαιοσύνη της Νότιας Κορέας παρέτεινε την κράτηση του προέδρου Γιουν Σουκ Γιουλ, ο οποίος παύθηκε από τα καθήκοντά του μετά την σύλληψή του για την απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου στην χώρα του, προκαλώντας την εισβολή οργισμένων διαδηλωτών στο δικαστήριο.

Οι δικαστές δήλωσαν ότι υπάρχουν ανησυχίες για την πιθανότητα καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων από τον κατηγορούμενο για να αιτιολογήσουν την απόφασή τους.

Δεκάδες χιλιάδες -44.000, σύμφωνα με την αστυνομία - διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο φωνάζοντας συνθήματα όπως «ελευθερώστε τον πρόεδρο».

Σαράντα διαδηλωτές συνελήφθησαν μετά τα βίαια επεισόδια που κατευθύνθηκαν κυρίως κατά των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Γιουν Σουκ Γιουλ, ο οποίος βύθισε την Νότια Κορέα στην σοβαρότερη πολιτική κρίση της εδώ και δεκαετίες απευθύνθηκε επί 40λεπτο στους δικαστές, μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap. Οι συνήγοροί του δήλωσαν ότι στόχος του ήταν «να αποκαταστήσει την τιμή του».

Η απόφαση του δικαστηρίου για την παράταση της κράτησής του δίνει στους εισαγγελείς τον χρόνο για να επισημοποιήσουν το κατηγορητήριο για ανταρσία. Αν κριθεί ένοχος, απειλείται με την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθειρξης ή και της θανατικής ποινής.

Η απαγγελία της κατηγορίας για ανταρσία θα σημαίνει ότι ο κατηγορούμενος θα κρατηθεί καθ' όλη την διάρκεια της δίκης του.

Κατηγορείται ότι αποσταθεροποίησε την χώρα του επιβάλλοντας αιφνιδιαστικά στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου. Η απόπειρά του ματαιώθηκε από τους βουλευτές σε ένα κοινοβούλιο περικυκλωμένο από στρατιωτικές δυνάμεις.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η απόφασή του υπαγορεύθηκε από την πρόθεσή του να προστατεύσει την Νότια Κορέα από τις «κομμουνιστικές βορειοκορεατικές δυνάμεις» και «να εξοντώσει τα εχθρικά προς το κράτος στοιχεία».

Συνελήφθη στις 15 Ιανουαρίου στην επίσημη κατοικία του.

Η Εθνοσυνέλευση είχε ψηφίσει στις 14 Δεκεμβρίου υπέρ της καθαίρεσής του, προκαλώντας την παύση από τα καθήκοντά του. Παραμένει ωστόσο επισήμως πρόεδρος, αφού μόνο το Συνταγματικό Δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να του αφαιρέσει τον τίτλο.

Το Δικαστήριο, το οποίο θα λειτουργήσει παράλληλα με την δικαστική έρευνα, έχει προθεσμία μέχρι τα μέσα Ιουνίου να τον καθαιρέσει οριστικά ή να αποφασίσει την αποκατάσταση των αρμοδιοτήτων του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.