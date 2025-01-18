HΠΑ: Από την επόμενη εβδομάδα οι απελάσεις των παράνομων μεταναστών

Ο Τομ Χόμαν , ο «τσάρος των συνόρων» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα ότι στοχευμένες επιχειρήσεις για την σύλληψη μεταναστών που βρίσκονται παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα και θα απλωθούν σε πολλές αμερικανικές πόλεις.

Οταν ερωτήθηκε από το Fox News αν επιδρομές απέλασης θα εξαπολυθούν σε πολλές πόλεις, περιλαμβανομένου του Σικάγο, ο Τομ Χόμαν απάντησε: «Δεν θα τις χαρακτήριζα επιδρομές. Θα είναι στοχευμένες επιχειρήσεις επιβολής του νόμου».

Οταν ερωτήθηκε πώς θα γίνουν δεκτές αυτές οι επιχειρήσεις στις αποκαλούμενες πόλεις - καταφύγια, οι οποίες έχουν δεσμευθεί ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν μέσα της πόλης για επιχειρήσεις κατά της μετανάστευσης, ο Χόμαν απάντησε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα στοχεύσει τις φυλακές των πόλεων».

«Θέλουμε να συλλάβουμε έναν κακό στην ασφάλεια της φυλακής της κομητείας».

Σύμφωνα με πηγή του Reuters, η Νέα Υόρκη και το Μαϊάμι θα περιλαμβάνονται στους στόχους. Η Wall Street Journal έγραψε ότι η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) θα πραγματοποιήσει επιχείρηση εβδομαδιαίας διάρκειας στο Σικάγο χρησιμοποιώντας εκατοντάδες πράκτορες.

Ο Τομ Χόμαν, διευθυντής της ICE, δήλωσε ότι η υπηρεσία σχεδιάζει προσεκτικά τις επιχειρήσεις της.

«Οι πράκτορες της ICE θα γνωρίζουν ποιος βρίσκεται πιθανόν στο σπίτι, περιλαμβανομένων των παιδιών...Κάθε στόχος της επιχείρησης αυτής είναι καλοσχεδιασμένος και ολόκληρη η ομάδα θα βρίσκεται εκεί για την ασφάλεια των πρακτόρων».

Ο Τομ Χόμαν δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση όταν ερωτήθηκε αν οι πτήσεις των μαζικών απελάσεων θα ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα όπως υποσχέθηκε ο Τραμπ.

«Έχουμε πάνω από 700.000 παράνομους ξένους στις Ηνωμένες Πολιτείες με οριστικές διαταγές απέλασης. Ο πρόεδρος Τραμπ ήταν σαφής από την πρώτη μέρα ... θα ασφαλίσει τα σύνορα και θα πραγματοποιήσει την επιχείρηση απέλασης», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.