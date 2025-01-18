Ουάσινγκτον: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά του... τραμπισμού δύο μέρες πριν την ορκωμοσία

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον, δύο ημέρες πριν την ορκωμοσία του νέου προέδρου, προκειμένου να διαδηλώσουν την αντίθεσή τους στον... τραμπισμό.

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν τόσο για τις πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ για τις αμβλώσεις, όσο και για τις θέσεις που έχει εκφράσει για την κλιματική αλλαγή.

Η σημερινή πορεία ήταν συνέχεια του κινήματος διαμαρτυρίας, το οποίο παλαιότερα είχε γίνει γνωστό ως η Πορεία των Γυναικών και διεξαγόταν κάθε χρόνο από το 2017.

Η διαμαρτυρία θα συνεχιζόταν και τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας, αλλά η τελετή μεταφέρθηκε στον εσωτερικό χώρο του Λευκού Οίκου, λόγω του σφοδρου ψύχους που αναμένεται να εκδηλωθεί την ίδια ημέρα στην Ουάσινγκτον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.