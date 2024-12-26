Η αντιπολίτευση στη Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέθεσε πρόταση μομφής κατά του υπηρεσιακού προέδρου Χαν Ντουκ-σου, σε ένα νέο επεισόδιο στην πολιτική κρίση που βιώνει η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας μετά την αποτυχημένη απόπειρα στις αρχές Δεκεμβρίου του υπό διαδικασία καθαίρεσης προέδρου της Γιουν Σοκ-γελ να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα.

«Καταθέσαμε πρόταση μομφής ακριβώς πριν από τη συνεδρίαση της ολομέλειας», δήλωσε ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Παρκ Σουνγκ-τζουν σε δημοσιογράφους στην Εθνοσυνέλευση. «Θα την θέσουμε σε ψηφοφορία αύριο», Παρασκευή, πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση προσάπτει στον Χαν ότι αρνείται να καλύψει τρεις κενές έδρες του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο αναμένεται εντός έξι μηνών να επικυρώσει ή να ακυρώσει την καθαίρεση του προέδρου της χώρας Γιουν Σοκ-γελ, μετά την έγκρισή της από το κοινοβούλιο στις 14 Δεκεμβρίου, εξαιτίας της απόπειράς του που αποτράπηκε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και να κλείσει το κοινοβούλιο, στέλνοντας εκεί τον στρατό.

Ο Χαν Ντουκ-σου, ο πρωθυπουργός, ασκεί προσωρινά καθήκοντα προέδρου, ενώ ο Γιουν έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της ετυμηγορίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων για να εκδώσει απόφαση. Ωστόσο τρεις από τις εννέα έδρες του είναι κενές λόγω της συνταξιοδότησης το φθινόπωρο αυτών που τις κατείχαν.

Οι τρεις νέοι δικαστές επρόκειτο κατ’αρχήν να διοριστούν σήμερα από τον υπηρεσιακό πρόεδρο, ο οποίος αναμενόταν να διακρίνει τρεις από τους υποψηφίους που έχει επιλέξει η Εθνοσυνέλευση, η οποία ελέγχεται από την αντιπολίτευση.

Ωστόσο, ο 75χρονος Χαν υποστηρίζει ότι το καθεστώς του ως υπηρεσιακός πρόεδρος δεν του παρέχει την εξουσία να προχωρήσει σε σημαντικούς διορισμούς και αξιώνει η επιλογή των δικαστών να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας ανάμεσα στο Κόμμα της Εξουσίας στον Λαό (το κυβερνών PPP) και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος οφείλει «να απέχει από την άσκηση των πιο σημαντικών αποκλειστικών προεδρικών εξουσιών, μεταξύ των οποίων είναι ο διορισμός στους συνταγματικούς θεσμούς», επιχειρηματολόγησε ο Χαν. «Θα πρέπει πρώτα να επιτευχθεί συναίνεση ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και την αντιπολίτευση στην Εθνοσυνέλευση, η οποία εκπροσωπεί τον λαό», σημείωσε.

Τα επόμενα βήματα

Το Συνταγματικό Δικαστήριο αναμένεται να έχει αύριο, Παρασκευή, την πρώτη του συνεδρίαση όσον αφορά την υπόθεση για την καθαίρεση του Γιουν.

Αν οι τρεις κενές έδρες του δεν καλυφθούν πριν από το τέλος της διαδικασίας, οι έξι υπόλοιποι δικαστές θα πρέπει να αποφανθούν ομόφωνα για να αποπεμφθεί οριστικά ο Γιουν από την εξουσία. Έστω και μία ψήφος κατά της καθαίρεσής του θα σήμαινε την αυτόματη επιστροφή του στον προεδρικό θώκο.

Η άρνηση του Χαν να διορίσει τους νέους δικαστές αποδεικνύει «ότι δεν έχει ούτε τη θέληση ούτε την ικανότητα να τηρήσει το Σύνταγμα», δήλωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Κόμματος στην Εθνοσυνέλευση, ο Παρκ Τσαν-ντε.

Αν η πρόταση μομφής εναντίον του που κατατέθηκε σήμερα από την αντιπολίτευση υιοθετηθεί, ο υπουργός Οικονομικών Τσόι Σανγκ-μοκ θα αναλάβει στη συνέχεια υπηρεσιακός πρόεδρος.

Το νοτιοκορεατικό Σύνταγμα προβλέπει ότι η Εθνοσυνέλευση μπορεί να καθαιρέσει τον πρόεδρο της χώρας με απόφαση που συγκεντρώνει πλειοψηφία δύο τρίτων και τον πρωθυπουργό και άλλα μέλη της κυβέρνησης με απλή πλειοψηφία.

Η αντιπολίτευση, η οποία διαθέτει 192 έδρες από τις 300 της Εθνοσυνέλευσης, σημειώνει ότι χρειάζεται μόνον απλή πλειοψηφία για να αποπέμψει τον Χαν, καθώς είναι μόνον πρωθυπουργός. Ωστόσο το κυβερνών PPP υποστηρίζει αντιθέτως ότι απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων καθώς ο Χαν είναι υπηρεσιακός πρόεδρος.

Εναντίον του 64χρονου Γιουν Σοκ-γελ έχει ξεκινήσει εξάλλου έρευνα για «ανταρσία», έγκλημα για το οποίο μπορεί να του επιβληθεί θανατική ποινή.

Η αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, η οποία διεξάγει τις έρευνες, έχει ήδη καλέσει δύο φορές τον Γιουν για ανάκριση σχετικά με τα γεγονότα τη νύχτα της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου, που συγκλόνισαν τη χώρα. Ωστόσο ο Γιουν δεν παρουσιάστηκε καμία φορά μετά την κλήτευσή του.

Οι ανακριτές αναμένεται να αποφασίσουν τις προσεχείς ημέρες αν θα τον καλέσουν τρίτη φορά ή θα ζητήσουν από δικαστήριο να εκδώσει ένταλμα για να παρουσιαστεί δια της βίας.

Ο 63χρονος Γιουν Σοκ-γελ προκάλεσε κατάπληξη και αγανάκτηση στη χώρα της Ασίας επιβάλλοντας στρατιωτικό νόμο στις αρχές Δεκεμβρίου, προτού αναγκαστεί να πάρει πίσω το μέτρο έξι ώρες αργότερα, εξαιτίας της πίεσης του κοινοβουλίου και διαδηλωτών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.