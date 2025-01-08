Νέο μπραντεφέρ αναμένεται σήμερα ανάμεσα στον παυθέντα πρόεδρο Γιουν Σουκ-γέολ και ερευνητές εφοδιασμένους με νέο ένταλμα σύλληψής του στην κατοικία του, την οποία η αντιπολίτευση στη Νότια Κορέα παρομοιάζει με οχυρό.

Ο άλλοτε εισαγγελέας-αστέρας γλίτωσε από την πρώτη προσπάθεια να συλληφθεί την Παρασκευή, χάρη σε περίπου 200 μέλη της προεδρικής φρουράς, που ματαίωσαν το εγχείρημα μονάδων οι οποίες μετέβησαν στο σπίτι του στη Σεούλ να τον θέσουν υπό κράτηση. Αναγκάστηκαν να φύγουν άπρακτες.

Αυτή τη φορά, οι ερευνητές θα έχουν τη συνδρομή της αστυνομίας, η οποία, αν και αρνήθηκε να εκτελέσει αυτή το ένταλμα, ανέφερε πως θα σταματήσει οποιονδήποτε πράκτορα της προεδρικής υπηρεσίας ασφαλείας αποπειραθεί να εμποδίσει τη σύλληψη.

Το γραφείο έρευνας για τη διαφθορά υψηλών προσώπων, το οποίο έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό και συντονιστικό ρόλο στις έρευνες σε βάρος του κ. Γιουν εξαιτίας του εφήμερου στρατιωτικού νόμου που κήρυξε στις αρχές Δεκεμβρίου, είδε να ικανοποιείται χθες Τρίτη το αίτημά του να ανανεωθεί η ισχύς του εντάλματος.

«Θα προετοιμαστούμε σχολαστικά για την εκτέλεση του δεύτερου εντάλματος» με «αποφασιστικότητα», και «θα κάνουμε το παν εντός των δυνάμεών μας σε οργανωτικό επίπεδο για την επίτευξη του σκοπού μας», δήλωσε ο Ου Ντονγκ-ουν, ο επικεφαλής της υπηρεσίας αυτής (CIO), απευθυνόμενος στους κοινοβουλευτικούς.

Ζήτησε εξάλλου συγγνώμη για την αποτυχία της πρώτης προσπάθειας και παραδέχθηκε πως δεν είναι καν απόλυτα σίγουρος ότι ο κ. Γιουν βρίσκεται ακόμη στην κατοικία του.

Μολαταύτα, υποστηρικτές άνευ όρων και αποφασισμένοι αντίπαλοι του κ. Γιουν, που τυπικά παραμένει αρχηγός του κράτους ωσότου αποφανθεί για το αν θα απομακρυνθεί οριστικά από το αξίωμα το Συνταγματικό Δικαστήριο, το αργότερο στα μέσα Ιουνίου, παραμένουν μπροστά στο οίκημα εδώ και μέρες, παρά το πολικό κρύο, με τους μεν πρώτους να απαιτούν να αναιρεθεί η παύση του και τους δε την άμεση σύλληψή του.

Η κατοικία του πρώην εισαγγελέα «οδεύει να μεταμορφωθεί σε οχυρό», κατήγγειλε ο αντιπολιτευόμενος βουλευτής Γιουν Κουν-γιουνγκ, τονίζοντας πως φρουροί εγκατέστησαν αγκαθωτά συρματοπλέγματα.

Ο Μπέε Χουν, 46 ετών, που «ελπίζει αληθινά» ότι ο Γιουν Σουκ-γέολ θα συλληφθεί, προβλέπει «μάχη» και διαβεβαίωσε πως οι αντίπαλοι του παυθέντα προέδρου θα «συσπειρωθούν».

Οπαδοί του από την πλευρά τους ανέφεραν πως συνέκλιναν στο σπίτι του κ. Γιουν αφού έγινε γνωστή η παράταση της ισχύος του εντάλματος και πρόσθεσαν πως ανέμεναν επίσης κόσμο «από την επαρχία».

Το χρονικό της πολιτικής κρίσης

Ο κ. Γιουν προκάλεσε σοκ στη χώρα τη νύχτα της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου, όταν εντελώς απροσδόκητα ανακοίνωσε πως κηρύσσει στρατιωτικό νόμο κι έστειλε τον στρατό στο κοινοβούλιο για να το φιμώσει. Η κίνηση θύμισε σε πολλούς τις μαύρες μέρες των στρατιωτικών καθεστώτων στη Νότια Κορέα.

Αλλά υποχρεώθηκε να πάρει το μέτρο πίσω υπό ασφυκτική πίεση από τα μέλη του κοινοβουλίου, το οποίο ενέκρινε ψήφισμα που το απαιτούσε σε δραματική διαδικασία, καθώς συνάδελφοί τους εμπόδιζαν εισβολή στρατιωτικών, καθώς και χιλιάδων πολιτών, που βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν.

Η απόφαση του κοινοβουλίου τον υποχρέωσε δυνάμει του Συντάγματος να ανακαλέσει.

Το κοινοβούλιο πρόκρινε σε ψηφοφορία του την καθαίρεση του προέδρου την 14η Δεκεμβρίου και πλέον έχει παυθεί, περιμένει το Συνταγματικό Δικαστήριο να επικυρώσει ή να ακυρώσει την απόφαση αυτή.

Η σύλληψή του θα είναι αν γίνει πράγματι η πρώτη αρχηγού κράτους εν ενεργεία στην ιστορία της Νότιας Κορέας.

Τον βαραίνουν διάφορες κατηγορίες, ιδίως αυτή για «εξέγερση», που επισύρει την ποινή του θανάτου. Κατηγορείται ακόμη για «κατάχρηση εξουσίας», που επισύρει ποινή κάθειρξης πέντε ετών.

Ο ίδιος ο κ. Γιουν, 64 ετών, είναι προφανές πως δεν μετάνιωσε για τίποτα, παρά την απόφαση του κοινοβουλίου να τον παύσει, κι ορκίστηκε σε επιστολή στους υποστηρικτές του πως θα «δώσει μάχη μέχρι το τέλος».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

