Σε κατάσταση συναγερμού είναι το Λος Άντζελες, με εικόνες αποκάλυψης να καταγράφονται στην πόλη των ΗΠΑ μετά την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε και μαίνεται. Στις φλόγες είναι πολλά κτίρια, περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, στους δρόμους επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο, ενώ υπάρχει και δεύτερη πυρκαγιά που επίσης κινείται ανεξέλεγκτα.

Τουλάχιστον 2.921 στρέμματα της περιοχής Πασίφικ Παλισέιντς μεταξύ των παράκτιων πόλεων Σάντα Μόνικα και Μαλιμπού είχαν καεί από τη φωτιά, δήλωσαν αξιωματούχοι, σύμφωνα με το Reuters, επισημαίνοντας πως υπήρχαν προειδοποιήσεις για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς από τους ισχυρούς ανέμους και την παρατεταμένη ξηρασία.

Δείτε συγκλονιστικές εικόνες στην παρακάτω gallery:

Δείτε live εικόνα:

Ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής δήλωσε στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KTLA ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ορισμένοι με εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι μία γυναίκα πυροσβέστης είχε τραυματιστεί στο κεφάλι.

Η δεύτερη πυρκαγιά που ονομάστηκε Eaton Fire ξέσπασε περίπου 50 χλμ. στην ενδοχώρα κοντά στην Πασαντίνα και διπλασιάστηκε σε μέγεθος σε 400 στρέμματα μέσα σε λίγες ώρες.

🇺🇸 | URGENTE: Enormes incendios en la Pacific Coast Highway en Malibú.

pic.twitter.com/Z3QZVY5EBt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 8, 2025

Σχεδόν 100 κάτοικοι από έναν οίκο ευγηρίας στην Πασαντίνα εκκενώθηκαν, σύμφωνα με το CBS News. Βίντεο έδειχνε ηλικιωμένους κατοίκους, πολλούς σε αναπηρικά καροτσάκια και σε φορεία, να συνωστίζονται σε έναν χώρο στάθμευσης γεμάτο καπνούς.

🚨 #BREAKING: Patients are being rapidly evacuated from the hospital due to the Eaton Fire near Los Angeles



This looks like literal hell. pic.twitter.com/GboKsaT4aQ — Nick Sortor (@nicksortor) January 8, 2025

Αξιωματούχοι της Πυροσβεστικής δήλωσαν πως και μια τρίτη είχε ξεκινήσει στο Σουλκμάρ, στην κοιλάδα Σαν Φερνάρντο, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, με κατοίκους να έχουν εκκενώσει την περιοχή.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι πολλά σπίτια φλέγονταν, με τις φλόγες να καίνε σχεδόν τα αυτοκίνητά τους, καθώς έφευγαν από τους λόφους του Topanga Canyon.

Aerial view of Los Angeles. Photos that unfortunately go hard. pic.twitter.com/ch1FFtrqJH — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) January 8, 2025

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η φωτιά έχει εξαπλωθεί βόρεια, καίγοντας σπίτια και κοντά στο Μαλιμπού. Η επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λος Άντζελες Κρίστιν Κρόουλι είχε δηλώσει νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου ότι απειλούνται περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι σε 10.000 σπίτια.

Πυροσβέστες με αεροσκάφη κάνουν συνεχώς ανεφοδιασμό από τη θάλασσα για να ρίξουν νερό στις παράκτιες φλόγες, με την μεγάλη μάχη της κατάσβεσης να συνεχίζεται.

Πριν από την έναρξη της πυρκαγιάς, η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε εκδώσει τον υψηλότερο συναγερμό για ακραίες συνθήκες πυρκαγιάς για μεγάλο μέρος της κομητείας του Λος Άντζελες από την Τρίτη έως την Πέμπτη, προβλέποντας ριπές ανέμου από 80 έως 130 χλμ/ώρα.

This is by far the craziest video from the fire in Los Angeles. This guy is filming huge walls of fire surrounding a house they're in, and there's another person and a dog. I have no idea why they didn't evacuate or what happened to them. Let's hope they're okay. #PalisadesFire pic.twitter.com/QYtsBSKvdl — Sia Kordestani (@SiaKordestani) January 8, 2025

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ότι η πολιτεία τοποθέτησε προσωπικό, πυροσβεστικά οχήματα και αεροσκάφη σε άλλα σημεία της Νότιας Καλιφόρνιας λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς για την ευρύτερη περιοχή, πρόσθεσε.

Οι ισχυροί άνεμοι άλλαξαν και τα ταξιδιωτικά σχέδια του προέδρου Τζο Μπάιντεν, καθηλώνοντας το Air Force One στο Λος Άντζελες.

Είχε προγραμματίσει να κάνει μια σύντομη πτήση στην ενδοχώρα προς την κοιλάδα Coachella Valley για μια τελετή για τη δημιουργία δύο νέων εθνικών μνημείων στην Καλιφόρνια, αλλά η εκδήλωση αναβλήθηκε για μεταγενέστερη ημερομηνία στον Λευκό Οίκο.

«Προσέφερα οποιαδήποτε ομοσπονδιακή βοήθεια είναι απαραίτητη για να βοηθήσω στην καταστολή της τρομερής πυρκαγιάς στο Πασίφικ Παλισέιντς», ανέφερε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του. Παράλληλα, έχει εγκριθεί και ομοσπονδιακή επιχορήγηση για να βοηθήσει στην αποζημίωση της πολιτείας της Καλιφόρνιας για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

