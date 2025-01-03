Οι Αρχές της Νότιας Κορέας διεξάγουν έρευνα για τον επικεφαλής και τον αντιπρόεδρο της Υπηρεσίας Προεδρικής Ασφάλειας, με τις κατηγορίες της απόπειρας παρεμπόδισης της δικαιοσύνης, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Yonhap. Οι δυο τους έχουν κληθεί για ανάκριση το Σάββατο, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Έπειτα από έξι ώρες έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των ανακριτών για υποθέσεις διαφθοράς υψηλών προσώπων της χώρας και της ομάδα ασφαλείας έξω από την επίσημη κατοικία του παυθέντα νοτιοκορεάτη προέδρου Γιουν Σοκ-γέολ, στη Σεούλ, τελικά ανεστάλη το ένταλμα σύλληψής του.

«Η εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης του προέδρου Γιουν Σοκ-γελ άρχισε», ανέφερε αρχικά η υπηρεσία έρευνας για υποθέσεις διαφθοράς υψηλών προσώπων (CIO), με κεντρικό ρόλο στην έρευνα για «στάση» σε βάρος του αρχηγού του κράτους.

Όμως, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap, η ομάδα της CIO βρέθηκε αντιμέτωπη μέσα στην προεδρία αρχικά με μονάδα του στρατού και κατόπιν με τους σωματοφύλακες του κ. Γιουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Γιονάπ, οι ερευνητές αρχικά «εμποδίστηκαν» από «στρατιωτική μονάδα» στο «εσωτερικό» της κατοικίας να περάσουν. Αφού κατάφεραν να ξεπεράσουν το εμπόδιο, βρέθηκαν «αντιμέτωποι με την υπηρεσία ασφαλείας» του προέδρου, που ήδη εμπόδισε την εκτέλεση ενταλμάτων έρευνας στην προεδρική κατοικία τις τελευταίες ημέρες, με την επίκληση της νομοθεσίας για τα κρατικά μυστικά.

Από την πλευρά τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν από τους ερευνητές να συλλάβουν όσους πρόβαλλαν αντίσταση στη σύλληψή του.

«Τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν μετά την αναθεώρηση», είπε ο CIO, προσθέτοντας ότι η «άρνηση της νομικής διαδικασίας» από τον Γιουν είναι «βαθιά λυπηρή».

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα διεξαγάγει τα πρώτα επιχειρήματα στις 14 Ιανουαρίου σε μια δίκη για να αποφασίσει εάν θα εκδιώξει τον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γιολ.

Ο Γιουν πρέπει να παρουσιάσει τα πρώτα του επιχειρήματα. Το δικαστήριο είπε ότι έχει προγραμματίσει μια δεύτερη συνεδρίαση για τις 16 Ιανουαρίου σε περίπτωση που ο Γιουν αρνηθεί να τα εμφανίσει.

Οι υποστηρικτές του Γιουν, που έχουν κατασκηνώσει μπροστά από την προεδρική κατοικία εδώ και μέρες, επευφημούσαν με τραγούδι και χορό καθώς ανακοινώθηκε η αναστολή. «Κερδίσαμε», φώναζαν.

Οι ανακριτές έχουν περιθώριο έως τις 6 Ιανουαρίου για να συλλάβουν τον Γιουν, πριν λήξει το ένταλμα. Ωστόσο, μπορούν να κάνουν αίτηση για νέο ένταλμα και να προσπαθήσουν να τον συλλάβουν ξανά.

Πηγή: skai.gr

