OpenAI: Ο Σαμ Άλτμαν αρνείται τους ισχυρισμούς της αδελφής του για βιασμό της όταν ήταν ανήλικη

Η αδελφή του διευθύνοντος συμβούλου της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, Αν Άλτμαν, κατέθεσε μήνυση υποστηρίζοντας ότι την κακοποιούσε τακτικά σεξουαλικά μεταξύ 1997 και 2006, σύμφωνα με το BBC.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε στις 6 Ιανουαρίου σε περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ στην ανατολική περιφέρεια του Μιζούρι, υποστηρίζει ότι η κακοποίηση άρχισε όταν εκείνη ήταν τριών ετών και ο Σαμ 12 ετών.

Σε κοινή δήλωση στο X, με τη μητέρα του και τα δύο αδέλφια του, ο Σαμ Άλτμαν αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι «όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι εντελώς αναληθείς». «Η φροντίδα ενός μέλους της οικογένειας που αντιμετωπίζει προκλήσεις ψυχικής υγείας είναι απίστευτα δύσκολη», προστίθεται στη δήλωση. «Αυτή η κατάσταση προκαλεί τεράστιο πόνο σε ολόκληρη την οικογένειά μας».

Στην κατάθεση, την οποία είδε το BBC, η κ. Άλτμαν ισχυρίζεται ότι η κακοποίηση, η οποία έλαβε χώρα επί πολλά χρόνια, περιλάμβανε και βιασμό. Στην αγωγή προστίθεται ότι η τελευταία περίπτωση της υποτιθέμενης κακοποίησης έλαβε χώρα όταν ο Σαμ ήταν ενήλικας, αλλά εκείνη ήταν ακόμη ανήλικη.

Η αγωγή ζητούσε δίκη και αποζημίωση άνω των 75.000 δολαρίων.

Η Αν Άλτμαν έχει κάνει στο παρελθόν παρόμοιους ισχυρισμούς εναντίον του αδελφού της σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το X (πρώην Twitter).

Σημειώνεται ότι ο Σαμ Άλτμαν είναι μία από τις πιο γνωστές προσωπικότητες του κόσμου της τεχνολογίας.

