Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια μια γυναίκα που τα έβαλε με έναν ένοπλο στρατιώτη την ώρα του χάους που επικράτησε στη Νότια Κορέα, μετά την κήρυξη του στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ.

Στις εικόνες φαίνεται μια πολιτικός που ανήκει στην αντιπολίτευση να αντιστέκεται σε έναν στρατιώτη που κρατούσε όπλο. Η ίδια άρπαξε την άκρη του όπλου, τον έσπρωξε και του φώναζε άγρια: «δεν ντρέπεστε;».

Η συμπλοκή έληξε όταν ένας άλλος στρατιώτης παρενέβη και απομάκρυνε τον συνάδερφό του.

Oh 𝐀𝐇𝐍 𝐆𝐖𝐈 𝐑𝐘𝐄𝐎𝐍𝐆… I love this DIVA! She came to slayyyy! Her bravery was unmatched!! She fearlessly seized the soldier's gun, attempting to snatch it with unwavering determination, showing not a trace of hesitation. Such a KWEEN! 🔥🔥🔥

Το βίντεο αναρτήθηκε στο διαδικτυακό ειδησεογραφικό κανάλι Ohmynews στο YouTube, όπου μέσα σε λίγες ώρες συγκέντρωσε περισσότερες από 506.000 προβολές. Σε άλλες πλατφόρμες, όπως το X, έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια προβολές.

Ποια είναι η ατρόμητη γυναίκα

Η γυναίκα, σύμφωνα με διεθνή μέσα είναι η 35χρονη Ahn Gwi Ryeong, από το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα της Νοτίου Κορέας.

Είναι περιφερειακή πρόεδρος του κόμματος για την περιοχή Dobong της Σεούλ και πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων. Με την πολιτική ασχολείται από το 2022.

Οι χρήστες στα social media την αποθεώνουν για την αντίδρασή της. «Θα πρέπει να την εκλέξουν ως την επόμενη πρόεδρο. Είναι μια γενναία γυναίκα, που υπερασπίζεται τον λαό και τη χώρα της», ανέφερε ένας χρήστης. «Αν αυτό συνέβαινε στις ΗΠΑ, θα ήταν νεκρή. Χαίρομαι που δεν την πυροβόλησε», σχολιάζει άλλος χρήστης.

