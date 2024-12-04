Οι δώδεκα συλληφθέντες, μέλη της νεοναζιστικής οργάνωσης "Werwolf Division" (Μεραρχία των Λυκανθρώπων), είχαν συνεχείς επαφές και στο διαδίκτυο, μέσω του καναλιού Telegram, όπως έγινε γνωστό από την ιταλική δικαιοσύνη.

Το όνομα της οργάνωσης ήταν ακριβώς ίδιο με εκείνο των ναζιστικών μεραρχιών που τους τελευταίους μήνες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μάχονταν και πραγματοποιούσαν σαμποτάζ σε βάρος των συμμαχικών δυνάμεων.

Όπως υπογράμμισαν οι υπεύθυνοι των ερευνών, τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία ζουν κυρίως στην Μπολόνια, βρίσκονταν ήδη σε «ενεργή, επιχειρησιακή φάση» και ήταν σε θέση να οργανώσουν βίαιες επιθέσεις ως «μοναχικοί λύκοι», αλλά και με την τεχνική που χρησιμοποιούν οι τζιχαντιστές.

Την ώρα αυτή, με εντολή της ιταλικής Εθνικής Εισαγγελίας κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας, πραγματοποιούνται έφοδοι στο Μιλάνο, στην Μπολόνια, στο Μπάρι και στην Ρώμη, στο Παλέρμο της Σικελίας και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Συνολικά έχουν απαγγελθεί κατηγορίες σε βάρος 25 ατόμων, ηλικίας 19 έως 76 ετών, τα οποία κατηγορούνται ότι προώθησαν ή συμμετείχαν στις δραστηριότητες της συγκεκριμένης οργάνωσης.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι συλληφθέντες αρνούνταν το Ολοκαύτωμα των Εβραίων και στα σχέδιά τους συμπεριλαμβανόταν η βίαιη ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος και των θεσμών του, με στόχο την δημιουργία ενός «αυταρχικού κράτους» το οποίο, στα σχέδιά τους, θα έπρεπε να βασίζεται στην υπεροχή της «Αρίας φυλής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

