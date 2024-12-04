Νότια Κορέα: Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας - «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τη σύγχυση»

Ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας Κιμ Γιονγκ-χιουν ζήτησε σήμερα συγγνώμη και πρότεινε να παραιτηθεί μετά την απόπειρα του προέδρου Γιουν σοκ-γελ να επιβάλει τον στρατιωτικό νόμο.

«Μετανιώνω βαθιά και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τη σύγχυση και την ανησυχία που προκλήθηκαν στο κοινό από τον στρατιωτικό νόμο» και «πρότεινα την παραίτησή μου στον πρόεδρο», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Κιμ.

Πρόταση μομφής από κόμματα της αντιπολίτευσης

Σημειώνεται πως και τα κόμματα της νοτιοκορεατικής αντιπολίτευσης δήλωσαν την Τετάρτη ότι υπέβαλαν πρόταση παραπομπής του προέδρου Γιουν Σουκ Γιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του AFP.

«Υποβάλαμε μια πρόταση μομφής που προετοιμάστηκε επειγόντως», δήλωσαν εκπρόσωποι έξι κομμάτων της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένου του κύριου Δημοκρατικού Κόμματος, σε ζωντανή συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι θα συζητήσουν πότε θα τεθεί σε ψηφοφορία, αλλά θα μπορούσε να έρθει την Παρασκευή.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής του κυβερνώντος Κόμματος, Λαϊκής Εξουσίας του Γιουν ζήτησε την εκδίωξη του υπουργού Άμυνας Κιμ Γιονγκ-χιούν και την παραίτηση ολόκληρου του υπουργικού συμβουλίου.

«Ο πρόεδρος οφείλει να δώσει εξηγήσεις για αυτή την τραγική κατάσταση αμέσως και καταλεπτώς», δήλωσε σε κορεατικό τηλεοπτικό δίκτυο ο Χανγκ Ντονγκ-χουν, προσθέτοντας πως «όλοι όσοι ευθύνονται πρέπει να λογοδοτήσουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.