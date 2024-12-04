Αποφυλακίστηκε σήμερα για ιατρικούς λόγους η Ιρανή νομπελίστρια της Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί, η οποία είναι φυλακισμένη από το Νοέμβριο 2021 ανακοίνωσε ο δικηγόρος της μέσω του X.

«Σύμφωνα με την άποψη του ιατροδικαστή, η εισαγγελία της Τεχεράνης ανέστειλε για τρεις εβδομάδες την έκτιση της ποινής της Ναργκίς Μοχαμαντί και αφέθηκε ελεύθερη από τη φυλακή», ανακοίνωσε ο δικηγόρος της, ο Μοσταφά Νιλί.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί, 52 ετών, έχει καταδικασθεί και φυλακισθεί πολλές φορές εδώ και 25 χρόνια για τη στράτευσή της κατά του υποχρεωτικού χαρακτήρα της μαντίλας για τις γυναίκες και κατά της θανατικής ποινής.

Έχει περάσει μεγάλο μέρος της τελευταίας δεκαετίας στη φυλακή.

«Ο λόγος της απελευθέρωσής της είναι η φυσική κατάστασή της μετά την αφαίρεση ενός όγκου και έπειτα από ένα οστικό μόσχευμα, που πραγματοποιήθηκαν πριν από 21 ημέρες», υπογράμμισε ο Νιλί.

«Ο όγκος που αφαιρέθηκε ήταν καλοήθης, όμως (η Μοχαμαντί) πρέπει να εξετάζεται κάθε τρεις μήνες», ανέφερε ο δικηγόρος της.

Τον Ιούνιο η Ιρανή νομπελίστρια καταδικάσθηκε σε νέα ποινή φυλάκισης ενός έτους για «προπαγάνδα εναντίον του κράτους».

Είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στις ακροαματικές συνεδριάσεις της δίκης της αφού είχε ζητήσει, χωρίς επιτυχία, να είναι η δίκη ανοιχτή στο κοινό.

Το Μάρτιο, η Ναργκίς Μοχαμαντί είχε στείλει ένα ηχητικό μήνυμα από τη φυλακή της, στο οποίο κατήγγελλε ένα «πόλεμο σε μεγάλη κλίμακα εναντίον των γυναικών» στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Στο Ιράν, οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 να σέβονται έναν αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα που τις υποχρεώνει να κρύβουν τα μαλλιά τους στους δημόσιους χώρους.

Η Ναργκίς Μοχαμαντί τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023, κυρίως για τη μάχη της κατά της θανατικής ποινής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

