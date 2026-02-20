Νότια Κορέα: Ο ισοβίτης πρώην πρόεδρος ζήτησε συγγνώμη για την επιβολή στρατιωτικού νόμου

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γιολ, ζήτησε συγγνώμη σήμερα για τη βραχύβια κήρυξη στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024, μία ημέρα αφότου δικαστήριο της Σεούλ τον καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη ως εγκέφαλο εξέγερσης.

Σε δήλωση που εξέδωσαν οι δικηγόροι του, ο Γιουν ανέφερε ότι αν και λυπάται για την «απογοήτευση και τις κακουχίες» που προκάλεσε στον λαό το διάταγμα του στρατιωτικού νόμου, εμμένει στην «ειλικρίνεια και τον σκοπό» των πράξεών του.

Η απόφαση του Κεντρικού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Σεούλ να του επιβάλει ποινή ισόβιας κάθειρξης την Πέμπτη ήταν «προειλημμένη», δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι η ετυμηγορία εναντίον του αποτελεί πολιτική εκδίκηση.

«Οι δυνάμεις που επιδιώκουν να σπιλώσουν μια απόφαση που ελήφθη για τη σωτηρία του έθνους βαφτίζοντάς την "εξέγερση", και να τη χρησιμοποιήσουν πέρα από πολιτικές επιθέσεις ως ευκαιρία για να εκκαθαρίσουν και να εξοντώσουν τους αντιπάλους τους, θα γίνονται όλο και πιο ανεξέλεγκτες στο μέλλον», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.