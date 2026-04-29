Γιατί αυτό το σουρεαλιστικό «λιωμένο» ρολόι έχει γίνει το αγαπημένο των διασημοτήτων

Τον τίτλο του πιο ακριβού ρολογιού Cartier, που έχει πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία, κατέκτησε το μοντέλο Cartier Crash, η τιμή του οποίου πλησίασε τα 2 εκατομμύρια δολάρια σε πρόσφατη αγοραπωλησία στο Χονγκ Κονγκ.

Βγαλμένο κατευθείαν από τη δεκαετία του ’60, το ρολόι με το «λιωμένο» περίγραμμα θυμίζει περισσότερο τα σουρεαλιστικά ρευστά ρολόγια του Σαλβαδόρ Νταλί παρά ένα παραδοσιακό πολυτελές ρολόι. Κι όμως, παρά τη μηχανική του απλότητα και το μικρό του μέγεθος, το σπάνιο αυτό μοντέλο εκτιμάται όλο και περισσότερο από συλλέκτες και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές τα τελευταία χρόνια σε διασημότητες όπως ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κιμ Καρντάσιαν.

Η γοητεία του Crash ίσως οφείλεται σε ένα μέρος και στον μύθο που το περιβάλλει. Η ιστορία ξεκινά στο Λονδίνο το 1967, όταν πελάτης επισκέφθηκε το κατάστημα της Cartier στη New Bond Street για να επισκευάσει ένα ρολόι που είχε καταστραφεί σε αυτοκινητιστικό ατύχημα. Η υψηλή θερμοκρασία που αναπτύχθηκε κατά τη σύγκρουση - λέει ο μύθος- έλιωσε το οβάλ πλαίσιο και ο Ζαν-Ζακ Καρτιέ, δισέγγονος του ιδρυτή Λουί-Φρανσουά Καρτιέ, «γοητεύτηκε τόσο από το σχήμα» που «αποφάσισε να το αναπαράγει», σύμφωνα με το μάρκετινγκ της εταιρείας.

Λίγοι όμως πείθονται από αυτή την εκδοχή, μεταξύ αυτών και η εγγονή του, Φραντσέσκα Καρτιέ Μπρίκελ, η οποία δίνει μια πιο απλή εξήγηση. Στο βιβλίο της The Cartiers (2019) αναφέρει ότι ο παππούς της και ο σχεδιαστής Ρούπερτ Έμερσον τροποποίησαν το ήδη δημοφιλές μοντέλο Cartier Maxi Oval για πιστούς πελάτες που ζητούσαν μοναδικά, εξατομικευμένα ρολόγια. Διαπίστωσαν ότι ένα μεταλλικό περίβλημα θα μπορούσε να μοιάζει «σαν να είχε βγει από τρακάρισμα» αν «συμπίεζαν τα άκρα της και δημιουργούσαν μια καμπύλη στο κέντρο», όπως γράφει.

Ανεξάρτητα από το πώς δημιουργήθηκε το Crash, ο μύθος γύρω από την προέλευσή του έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αίγλη του, λέει ο Μπέντζαμιν Κλάιμερ, ιδρυτής του ιστότοπου πολυτελών ρολογιών Hodinkee: «Νομίζω ότι η ιστορία που έχει επικρατήσει είναι απλώς συναρπαστική, όμορφη, ρομαντική και τρελή» είπε στο CNN. «Και μετά το όνομα, Cartier Crash με τα διπλά σύμφωνα, απλώς ηχεί μοναδικά».

Μόλις καμιά δεκαριά ρολόγια πιστεύεται ότι κατασκευάστηκαν σε αυτή την πρώτη παραγωγή. Το «στραπατσαρισμένο» σχήμα του Crash έκανε την κατασκευή του ιδιαίτερα απαιτητική, ενώ οι χαρακτηριστικοί ρωμαϊκοί αριθμοί και οι δείκτες της Cartier αποδείχθηκαν δύσκολοι στην ανάγνωση.

«Αυτό το πρώτο ρολόι Crash μας προκάλεσε πολλούς πονοκεφάλους» αναφέρει η Φραντσέσκα Καρτιέ Μπρίκελ ότι είχε πει ο παππούς της. «Βλέπετε, είναι ωραίο να δημιουργείς ένα καλαίσθητο σχέδιο, αλλά έπρεπε να δείχνει και την ώρα! Και επειδή το καντράν ήταν ακανόνιστο, οι αριθμοί δεν βρίσκονταν στις συνηθισμένες θέσεις.»

Το ρολόι δεν έγινε αμέσως επιτυχία. Ένας από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς αστέρες της εποχής, ο Στιούαρτ Γκρέιντζερ, ήταν μεταξύ των πρώτων αγοραστών, όμως το επέστρεψε μέσα σε μία εβδομάδα επειδή το θεώρησε «υπερβολικά ασυνήθιστο», σύμφωνα με τη Φραντσέσκα Καρτιέ Μπρίκελ.

Το πρώτο Crash πιστεύεται ότι πωλήθηκε για περίπου 1.000 δολάρια (περίπου 9.000 δολάρια σε σημερινές τιμές). Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η αξία του μοντέλου έχει εκτοξευθεί στη δευτερογενή αγορά.

Το 2021, ένα ρολόι που χρονολογείται από το 1970 πωλήθηκε για πάνω από 806.000 ελβετικά φράγκα (περίπου 1,02 εκατ. δολάρια) στον οίκο Sotheby’s στη Γενεύη, σημειώνοντας τότε ρεκόρ για το συγκεκριμένο μοντέλο. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, ένα εξαιρετικά σπάνιο αυθεντικό κομμάτι του 1967 έσπασε ξανά το ρεκόρ, όταν πωλήθηκε για πάνω από 1,65 εκατ. δολάρια μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας δημοπρασιών ρολογιών Loupe This.

Αυτές οι εξωφρενικές τιμές αποδίδονται, εν μέρει, στη σπανιότητα του μοντέλου στην αγορά συλλεκτών. Παρότι η Cartier δεν δημοσιοποιεί τον συνολικό αριθμό παραγωγής, οι ειδικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για εκατοντάδες κομμάτια και όχι χιλιάδες. Υπάρχουν σε «εξαιρετικά μικρές, σχεδόν απειροελάχιστες ποσότητες», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.