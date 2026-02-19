Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε σήμερα ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γεόλ (Yoon Suk Yeol).

Ο Γιουν κρίθηκε ένοχος για «σχεδιασμό εξέγερσης» σχετικά με την αποτυχημένη προσπάθεια επιβολής στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει σε βάρος του την θανατική ποινή.

Breaking News: Yoon Suk Yeol, South Korea’s ousted leader, was found guilty of leading an insurrection, over his martial law decree in 2024. https://t.co/PpjDjr4BwW — The New York Times (@nytimes) February 19, 2026

Εν αναμονή της απόφασης, υποστηρικτές του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Κεντρικό Περιφερειακό Δικαστήριο της Σεούλ.

Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, ο Γιούν είχε κλειστεί επί εβδομάδες μέσα στην κατοικία του στη Σεούλ υπό την προστασία της φρουράς του.

Συνελήφθη τελικά πέρυσι τον Ιανουάριο στη διάρκεια εφόδου που διήρκεσε ώρες. Είχε γίνει τότε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος της Νότιας Κορέας που συνελήφθη και φυλακίσθηκε.

Πηγή: skai.gr

