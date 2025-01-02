Έφοδο στο διεθνές αεροδρόμιο Muan, στα γραφεία της αεροπορικής εταιρείας Jeju Air και σε έναν περιφερειακό αεροπορικό φορέα πραγματοποίησε σήμερα, Πέμπτη η αστυνομία στη Νότια Κορέα εν μέσω ερευνών για τo πιο θανατηφόρο αεροπορικό δυστύχημα που έγινε ποτέ σε νοτιοκορεατικό έδαφος.

Η επαρχιακή αστυνομική υπηρεσία Jeonnam πραγματοποίησε την «επιχείρηση έρευνας και κατάσχεσης» σε τρεις τοποθεσίες το πρωί της Πέμπτης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Παράλληλα, η αστυνομία της Νότιας Κορέας απαγόρευσε στον διευθύνοντα σύμβουλο της Jeju Air, Kim E-Bae να φύγει από τη χώρα, όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap την Πέμπτη.

Οι έφοδοι πραγματοποιούνται καθώς οι αρχές της Νότιας Κορέας, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διερευνούν τα αιτία της συντριβής της πτήσης 2216 της Jeju Air την περασμένη Κυριακή, όπου σκοτώθηκαν 179 από τους 181 επιβαίνοντες.

Οι αρχές της Νότιας Κορέας δήλωσαν χθες, Τετάρτη ότι άντλησαν τα δεδομένα από το ένα από τα δύο μαύρα κουτιά του Boeing 737-800, ενώ το άλλο το καταγραφικό των δεδομένων πτήσης που έχει υποστεί εκτεταμένη ζημιά κατά την συντριβή, θα σταλεί για ανάλυση στις ΗΠΑ.

Παράλληλα, οι αξιωματούχοι της Νότιας Κορέας ξεκίνησαν την επιθεώρηση όλων των αεροσκαφών Boeing 737-800 που βρίσκονται σε λειτουργία καθώς και μια ευρύτερη έρευνα για το σύνολο των αεροπορικών δραστηριοτήτων της χώρας.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Τσόι Σανγκ-μοκ, δήλωσε την Πέμπτη ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα εάν οι έρευνες αποκαλύψουν προβλήματα με το μοντέλο του αεροσκάφους.

Οι ειδικοί της αεροπορίας αναφέρουν μια σειρά πιθανών αιτιών και παραγόντων που συνέβαλλαν στη συντριβή, όπως η σύγκρουση με πτηνά, μηχανική βλάβη και παρουσία τοιχίου σε απόσταση μικρότερη από 300 μέτρα από το τέλος του διαδρόμου.

