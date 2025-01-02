Η Κίνα δήλωσε σήμερα «σοκαρισμένη» από τη φονική επίθεση στη Νέα Ορλεάνη και απηύθυνε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ο μέχρι τώρα απολογισμός ανέρχεται σε 15 νεκρούς.

Ένας πρώην στρατιωτικός έριξε χθες, Τετάρτη, το όχημά του πάνω στο πλήθος στην τουριστική, γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης, στο νότιο τμήμα των ΗΠΑ, εν μέσω εορτασμών για το νέο έτος. Αφού χτύπησε με το αυτοκίνητο, σκότωσε και τραυμάτισε δεκάδες περαστικούς, ο άνδρας εξουδετερώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία. Ο ύποπτος κατονομάστηκε ως Σαμσούντ Ντιν Τζαμπάρ, 42 ετών, «Αμερικανός υπήκοος από το Τέξας» που είχε υπηρετήσει στον στρατό ξηράς, σύμφωνα με το FBI.

«Είμαστε σοκαρισμένοι από αυτό το βίαιο γεγονός, αποτίουμε φόρο τιμής στα θύματα ενώ οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες που πενθούν και στους τραυματίες», δήλωσε η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, σε τακτική συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο. «Η Κίνα είναι σθεναρά αντίθετη σε κάθε πράξη βίας ή τρομοκρατίας με στόχο πολίτες», πρόσθεσε. Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπάρχουν Κινέζοι υπήκοοι μεταξύ των θυμάτων.

Πηγή: skai.gr

