Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα σταλεί το κατεστραμμένο καταγραφικό δεδομένων πτήσης του μοιραίου αεροσκάφους της Jeju Air που συνετρίβη την Κυριακή.

«Το κατεστραμμένο καταγραφικό δεδομένων πτήσης κρίθηκε μη ανακτήσιμο για εξαγωγή δεδομένων στο εσωτερικό και συμφωνήθηκε σήμερα να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για ανάλυση σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ», δήλωσε σήμερα, Τετάρτη ο αναπληρωτής υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας της Νότιας Κορέας, Joo Jong-wan.

Οι ερευνητές ολοκλήρωσαν την εξαγωγή δεδομένων από ένα από τα μαύρα κουτιά του μοιραίου αεροπλάνου. Τα δεδομένα από τη συσκευή εγγραφής φωνής του πιλοτηρίου θα μετατραπούν τώρα σε αρχείο ήχου προκειμένου να μελετηθούν λεπτομερώς. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι τα δεδομένα της πτήσης και οι συσκευές εγγραφής φωνής θα παρέχουν πληροφορίες για τις κρίσιμες στιγμές που οδήγησαν στην τραγωδία.

Αξιωματούχοι από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ έχουν αναπτυχθεί στο αεροδρόμιο Muan για να συμμετάσχουν στην έρευνα για τη συντριβή του αεροπλάνου. Το υπουργείο Μεταφορών είπε ότι δύο ακόμη Αμερικανοί αξιωματούχοι έφτασαν αργά την Τρίτη για να συμμετάσχουν σε μια ομάδα όπου συμμετέχουν περίπου δώδεκα ερευνητές.

Προετοιμασίες για τις κηδείες

Και καθώς οι έρευνες για τα αίτια που οδήγησαν στην συντριβή συνεχίζονται, οι οικογένειες των θυμάτων άρχισαν να προετοιμάζουν για τις κηδείες των αγαπημένων τους αφού οι αρχές ολοκλήρωσαν επίσημα την ταυτοποίηση των 179 θυμάτων της χειρότερης αεροπορικής καταστροφής της χώρας.

Πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα και οι ερευνητές εξετάζουν τον ρόλο που μπορεί να έπαιξε κάποιο χτύπημα από πουλιά ή οι καιρικές συνθήκες.

Οι επιβάτες της πτήσης 7C2216 ήταν ηλικίας μεταξύ τριών και 78 ετών, αν και οι περισσότεροι ήταν μεταξύ 40, 50 και 60 ετών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap. Δύο υπήκοοι της Ταϊλάνδης είναι μεταξύ των νεκρών και οι υπόλοιποι πιστεύεται ότι είναι Νοτιοκορεάτες, δήλωσαν οι αρχές.

Οι αξιωματούχοι χρειάστηκαν μέρες για να αναγνωρίσουν τα πτώματα μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων ή DNA -με δείγματα σάλιου που είχαν συλλεχθεί από μέλη της οικογένειας.

Η κυβέρνηση έχει κηρύξει επταήμερο εθνικό πένθος μέχρι τις 4 Ιανουαρίου και η χώρα θα περιορίσει τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς.

