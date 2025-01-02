Λογαριασμός
Φονικά βεγγαλικά στη Χονολουλού: Τρεις νεκροί από πυροτεχνήματα την Πρωτοχρονιά - Βίντεο, φωτογραφίες

Η έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι σχεδόν 5 χλμ δυτικά του Φορτ Σάφτερ, του αρχηγείου του Στρατού των ΗΠΑ στον Ειρηνικό.

Χονολουλού

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη πυροτεχνημάτων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε κατοικημένη συνοικία της Χονολουλού, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από γείτονες δείχνουν ότι σημειώθηκε σειρά εκρήξεων με εκτυφλωτικό φως έξω από σπίτι.

Η αστυνομία της Χονολουλού είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε από βεγγαλικά που αντί να σκάσουν στον αέρα εκτοξεύτηκαν στην κατεύθυνση που υπήρχε άλλη κούτα με πυροτεχνήματα, τα οποία στη συνέχεια εξερράγησαν και αυτά.

χονολουλου

Δύο γυναίκες πέθαναν επί τόπου και μια τρίτη πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η αστυνομία. 

Είκοσι έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, πολλοί με σοβαρά εγκαύματα. Ο

Δεν είναι σαφές πόσα είναι συνολικά οι τραυματίες αφού κάποιοι μπορεί να απομακρύνθηκαν από το σημείο πριν φτάσουν τα ασθενοφόρα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χαβάη πυροτεχνήματα βεγγαλικά Έκρηξη
