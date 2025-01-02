Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 20 τραυματίστηκαν μετά από έκρηξη πυροτεχνημάτων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε κατοικημένη συνοικία της Χονολουλού, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι σχεδόν 5 χλμ δυτικά του Φορτ Σάφτερ, του αρχηγείου του Στρατού των ΗΠΑ στον Ειρηνικό.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από γείτονες δείχνουν ότι σημειώθηκε σειρά εκρήξεων με εκτυφλωτικό φως έξω από σπίτι.

BREAKING: At least 2 people killed, 22 injured after fireworks explosion in Honolulu, Hawaii pic.twitter.com/RW2SDSP3QM — BNO News (@BNONews) January 1, 2025

Η αστυνομία της Χονολουλού είπε ότι η έκρηξη σημειώθηκε από βεγγαλικά που αντί να σκάσουν στον αέρα εκτοξεύτηκαν στην κατεύθυνση που υπήρχε άλλη κούτα με πυροτεχνήματα, τα οποία στη συνέχεια εξερράγησαν και αυτά.

Δύο γυναίκες πέθαναν επί τόπου και μια τρίτη πέθανε αργότερα στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Woah! Massive fireworks explosion in Honolulu. Started when a 14 year old lit one in his hand.



This is crazy. pic.twitter.com/60TiwRpo4z — The Great Gats🐝 (@MARichardson18) January 1, 2025

Είκοσι έξι άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, πολλοί με σοβαρά εγκαύματα. Ο

Δεν είναι σαφές πόσα είναι συνολικά οι τραυματίες αφού κάποιοι μπορεί να απομακρύνθηκαν από το σημείο πριν φτάσουν τα ασθενοφόρα.

Hawaii fireworks incident in the early hours of New Year’s Day leaves at least 2 de*d and 22 injured.



The de*dly blast took place in the Salt Lake-Aliamanu area of Honolulu. pic.twitter.com/DGY7XWGShe — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) January 1, 2025

