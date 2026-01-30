Σήμερα βγαίνει στους κινηματογράφους παγκοσμίως το πολυαναμενόμεο (για κάποιους) ντοκιμαντέρ – ταινία Melania, με θέμα τις 20 ημέρες στην ζωή της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ πριν από την ορκωμοσία του συζύγου της το 2025.

Ωστόσο, στη Νότια Αφρική, η εταιρία διανομής Filmfinity απέσυρε αιφνιδίως την ταινία, επικαλούμενη ως λόγο το «κλίμα που επικρατεί» στη χώρα.

«Λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον κλίμα, η ταινία δεν θα προβληθεί στις αίθουσες» της Νότιας Αφρικής, είπε στο News24 ο Τομπάσαν Γκοβινταρατζούλου, ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της εταιρείας διανομής. Δεν διευκρίνισε τι εννοεί με το «κλίμα».

Ωτσόσο, είναι γνωστό ότι εδώ και μήνες η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής διατηρεί τεταμένες σχέσεις με την κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικρίνει τη στάση της Πρετόριας σε πολλά θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.

Εκτός από τον υποτιθέμενο «διωγμό» των Αφρικάνερ (απογόνων των πρώτων Ευρωπαίων εποίκων), η αμερικανική κυβέρνηση επικρίνει τη Νότια Αφρική για τους δεσμούς της με τη Μόσχα και την προσφυγή της κατά του Ισραήλ, το οποίο κατηγορεί για «γενοκτονία» στη Γάζα, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Αποτέλεσμα: Οι Νοτιοαφαρικανοί δεν θα δουν στους κινηματογράφους την ταινία Melania.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.