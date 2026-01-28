Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Υπογράμμισε ότι η ενοικίαση του βαν από την εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Έδεσσα, έγινε σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες

Επιπλέον, ανέφερε χαρακτηριστικά, είχαν δηλωθεί κανονικά δύο οδηγοί, προκειμένου να εναλλάσσονται στην οδήγηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όπως προβλέπεται για μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων

Σε διευκρινίσεις σχετικά με το μοιραίο βαν που μετέφερε τους φίλους του ΠΑΟΚ και ενεπλάκη στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, προχώρησε ο δικηγόρος της εταιρείας ενοικίασης του οχήματος, Αντώνης Ξυλουργίδης.

Μιλώντας στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, ο κ. Ξυλουργίδης διέψευσε κατηγορηματικά ότι το συγκεκριμένο όχημα διέθετε σύστημα υποβοήθησης λωρίδας (Lane Assist), αντικρούοντας σχετικά σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ενοικίαση του βαν από την εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Έδεσσα, έγινε σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είχαν δηλωθεί κανονικά δύο οδηγοί, προκειμένου να εναλλάσσονται στην οδήγηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, όπως προβλέπεται για μετακινήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Επιπλέον, σημείωσε ότι το όχημα ήταν χωρητικότητας 8+1 και πληρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με τη νόμιμη χρήση ή τη μίσθωσή του.

