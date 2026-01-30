Τον θάνατο ενός 15χρονου κοριτσιού σε ένα ελίτ οικοτροφείο θηλέων στο Μπράιτον της Αγγλίας, ερευνά η αστυνομία.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σχολείο Ρόντεν (Roedean) λίγο μετά τις 6:30 μ.μ. την Τετάρτη, μετά από αναφορές για «ανησυχία για την ευημερία ενός παιδιού». Εκεί, σύμφωνα με την Daily Mail, βρήκαν νεκρή την 15χρονη.

Η αστυνομία του Σάσεξ διερευνά τώρα τον «ξαφνικό και ανεξήγητο» θάνατο της άτυχης έφηβης.

Το Ρόντεν (κεντρική φωτογραφία) είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα οικοτροφεία στη χώρα με δίδακτρα έως και 60.000 λίρες ετησίως.

Η διευθύντρια Νίαμ Γκριν δήλωσε ότι η νεαρή μαθήτρια είχε μόλις ενταχθεί στο σχολείο, αλλά είχε γίνει ήδη «ένα πολύτιμο μέλος της κοινότητας».

Η οικογένεια του κοριτσιού έχει ενημερωθεί αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες ή τα αίτια του θανάτου της 15χρονης.

«Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά προς το παρόν δεν πιστεύεται ότι υπάρχουν ύποπτες περιστάσεις» ανέφερε η αστυνομία του Σάσεξ.

