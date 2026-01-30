ΠΟΥ: Χαμηλός ο κίνδυνος να επεκταθεί ο ιός Νίπα πέραν της Ινδίας

Ο κίνδυνος να επεκταθεί ο θανατηφόρος ιός Νίπα πέραν της Ινδίας είναι χαμηλός, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προσθέτοντας ότι δεν συνιστά περιορισμούς στα ταξίδια ή το εμπόριο μετά την καταγραφή δύο μολύνσεων από τη χώρα αυτή της Νότιας Ασίας.

Το Χονγκ Κονγκ, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ είναι μεταξύ των ασιατικών χωρών που ενίσχυσαν αυτή την εβδομάδα τους ελέγχους στα αεροδρόμια για να προφυλαχθούν από ενδεχόμενη διάδοση του ιού αφού η Ινδία επιβεβαίωσε δύο μολύνσεις.

«Ο ΠΟΥ θεωρεί πως ο κίνδυνος περαιτέρω επέκτασης των μολύνσεων απ' αυτά τα δύο κρούσματα είναι χαμηλός», σύμφωνα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έστειλε ο εν λόγω οργανισμός σήμερα στο Reuters, προσθέτοντας ότι η Ινδία έχει την ικανότητα να περιορίσει τέτοια ξεσπάσματα.

«Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία ότι αυξάνεται η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο», αναφέρει προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε συντονισμό με τις ινδικές υγειονομικές αρχές.

Όμως δεν απέκλεισε περαιτέρω έκθεση στον ιό, ο οποίος κυκλοφορεί στον πληθυσμό των νυχτερίδων σε τμήματα της Ινδίας και του γειτονικού Μπανγκλαντές.

Ο ιός, φορείς του οποίου είναι κυρίως φρουτοφάγες νυκτερίδες και ζώα όπως οι χοίροι, μπορεί να προκαλέσει πυρετό και φλεγμονή στον εγκέφαλο. Έχει ποσοστό θνησιμότητας που κυμαίνεται από 40% ως 75% και δεν έχει βρεθεί θεραπεία, αν και εμβόλια που αναπτύσσονται βρίσκονται στο στάδιο των δοκιμών.

Μεταδίδεται στους ανθρώπους από μολυσμένες νυκτερίδες ή φρούτα τα οποία αυτές μολύνουν, όμως η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν είναι εύκολη, καθώς απαιτεί συνήθως παρατεταμένη επαφή με πρόσωπα που έχουν μολυνθεί.

Μικρά ξεσπάσματα δεν είναι ασυνήθιστα και ιολόγοι λένε πως ο κίνδυνος για το γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Η πηγή της μόλυνσης δεν είναι ακόμη πλήρως κατανοητή, επισημαίνει ο ΠΟΥ. Θεωρεί τον Νίπα προτεραιότητα επειδή δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα εμβόλια ή θεραπείες, έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να μεταλλαχθεί και να μεταδίδεται ευκολότερα.

Οι δύο υγειονομικοί που μολύνθηκαν στα τέλη Δεκεμβρίου στο ανατολικό ινδικό κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης νοσηλεύονται, έχουν ανακοινώσει οι τοπικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

