Τραμπ: «Υποκινητής ταραχών, ίσως και στασιαστής» ο Πρέτι

«Yποκινητή ταραχών και πιθανόν στασιαστή» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ τον νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι, ο οποίος σκοτώθηκε το Σάββατο από δύο πράκτορες κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης μέσα από ανάρτησή του στο δίκτυο Truth Social.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε σε βίντεο που εμφανίζει τον Πρέτι, έντεκα ημέρες πριν από τον θάνατό του, να αντιστέκεται κατά τη διάρκεια σύλληψης από αστυνομικούς στη Μινεάπολη. Η πόλη βρίσκεται στο επίκεντρο διαμαρτυριών για τις βίαιες μεθόδους των πρακτόρων της ομοσπονδιακής υπηρεσίας καταστολής της μετανάστευσης (ICE).

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το βίντεο δείχνει τον Πρέτι να φωνάζει και να φτύνει στο πρόσωπο έναν «πολύ ήρεμο και ψύχραιμο» πράκτορα της ICE, ενώ τονίζει πως λόγω της συμπεριφοράς του έχει πέσει πολύ στα μάτια του κόσμου. Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι ο Πρέτι φάνηκε να κλωτσάει μανιωδώς ένα κυβερνητικό όχημα, σπάζοντας το πίσω φανάρι με ιδιαίτερη βία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε το περιστατικό ως «πραγματικά βίαιη και ανεξέλεγκτη επίδειξη θυμού», επισημαίνοντας την ψυχραιμία που επέδειξε ο πράκτορας της ICE υπό δύσκολες συνθήκες. Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, κάλεσε για άλλη μια φορά να «κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη».

Το επίμαχο βίντεο δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη από διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης και γρήγορα έγινε viral. Σε αυτό, ο Άλεξ Πρέτι εμφανίζεται να εξυβρίζει ομοσπονδιακούς αστυνομικούς της ICE σε δρόμο της Μινεάπολης στις 13 Ιανουαρίου.

Ο 37χρονος νοσηλευτής φτύνει ένα από τα SUV των αξιωματικών, ενώ στη συνέχεια κλωτσάει το πίσω μέρος του οχήματος, σπάζοντας το δεξί πίσω φανάρι με δεύτερη κλωτσιά.

Αμέσως μετά, πράκτορες με μάσκες κατεβαίνουν από το όχημα για να τον συλλάβουν. Ο Πρέτι ακινητοποιείται στο έδαφος από τουλάχιστον τέσσερις αστυνομικούς, ενώ η αστυνομία κάνει χρήση δακρυγόνων ώστε να διαλύσει τους διαδηλωτές που βρίσκονται στο σημείο.



