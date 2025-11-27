Εκτός της Συνόδου G20 στις ΗΠΑ η Νότια Αφρική, με εντολή Τραμπ - «Επιδίδονται σε γενοκτονία, σκοτώνουν λευκούς»

Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα χαρακτήρισε χθες Τετάρτη το βράδυ «λυπηρή» την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η χώρα του δεν πρόκειται να προσκληθεί στις εργασίες της G20 το 2026, τις οποίες θα οργανώσουν οι ΗΠΑ στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά).

Σε ανακοίνωση των υπηρεσιών του κ. Ραμαφόσα σημειώνεται ακόμη πως απούσης οποιασδήποτε αντιπροσωπείας της Ουάσιγκτον στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική την περασμένη εβδομάδα, η προεδρία του διεθνούς φόρουμ παραδόθηκε σε αξιωματούχο «της πρεσβείας των ΗΠΑ».

Η Σύνοδος κορυφής της G20 διεξήχθη στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής στις 22 και 23 Νοεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή των 20 μεγαλυτέρων και ταχύτερα αναπτυσσόμενων οικονομιών του πλανήτη.

«Φρικιαστικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Νωρίτερα χθες, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social πως δεν θα επιδοθεί πρόσκληση στη Νότια Αφρική ώστε να συμμετάσχει στις εργασίες της επόμενης χρονιάς, θυμίζοντας πως αποφάσισε η Ουάσιγκτον να μποϊκοτάρει τη φετινή σύνοδο λόγω αυτών που αποκάλεσε «φρικιαστικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» των Αφρικάνερ, των λευκών γαιοκτημόνων, επειδή οι νοτιοαφρικανικές αρχές, «για να το πούμε ωμά, σκοτώνουν λευκούς», επιδίδονται σε «γενοκτονία», όπως ερίζει.

Ο κ. Τραμπ επαναλαμβάνει χωρίς να παρουσιάζει καμιά απόδειξη γι’ αυτό ότι η Νότια Αφρική επιδίδεται σε αιματηρό «διωγμό» της μειονότητας των λευκών και --παρά την εξαιρετική επιθετική ρητορική και πολιτική του για την πάταξη της μετανάστευσης-- η κυβέρνησή του προσέφερε πολιτικό άσυλο σε ορισμένα μέλη της.

Η ανάρτηση Τραμπ:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρευρέθηκαν στη G20 στη Νότια Αφρική, επειδή η κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής αρνείται να αναγνωρίσει ή να αντιμετωπίσει τις φρικτές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υπέστησαν οι Αφρικανοί και άλλοι απόγονοι Ολλανδών, Γάλλων και Γερμανών εποίκων. Για να το θέσω πιο ωμά, σκοτώνουν λευκούς και επιτρέπουν τυχαία να τους αφαιρούνται τα αγροκτήματά τους. Ίσως, το χειρότερο απ' όλα, οι New York Times και τα μέσα ενημέρωσης με ψευδείς ειδήσεις που σύντομα θα κλείσουν δεν θα δημοσιεύσουν λέξη κατά αυτής της γενοκτονίας. Γι' αυτό όλοι οι ψεύτες των μέσων ενημέρωσης της ριζοσπαστικής αριστεράς κλείνουν! Στο τέλος της G20, η Νότια Αφρική αρνήθηκε να παραδώσει την Προεδρία της G20 σε έναν ανώτερο εκπρόσωπο της αμερικανικής μας πρεσβείας, ο οποίος παρευρέθηκε στην τελετή λήξης. Επομένως, κατόπιν εντολής μου, η Νότια Αφρική ΔΕΝ θα λάβει πρόσκληση για τη G20 του 2026, η οποία θα φιλοξενηθεί στη Μεγάλη Πόλη του Μαϊάμι της Φλόριντα τον επόμενο χρόνο. Η Νότια Αφρική έχει αποδείξει στον κόσμο ότι δεν είναι χώρα άξια μέλους πουθενά και θα σταματήσουμε όλες τις πληρωμές και τις επιδοτήσεις προς αυτήν, με άμεση ισχύ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

«Η Νότια Αφρική δεν θα έπρεπε να είναι στην Ομάδα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω Truth Social στις 8 Νοεμβρίου ότι «κανένας Αμερικανός αξιωματούχος δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της G20 στη Νότια Αφρική, όσο συνεχίζονται οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Μάλιστα, είχε χαρακτηρίσει «σκάνδαλο» το ότι η G20 θα διεξαχθεί στη Νότια Αφρική, επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα επιδίδεται σε διωγμό και «σφαγές» λευκών, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα είχε δηλώσει ότι ο ίδιος δεν σκοπεύει να παραβρεθεί στη σύνοδο και ότι οι ΗΠΑ θα εκπροσωπούνταν από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει, μιλώντας σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Μαϊάμι, ότι «η Νότια Αφρική δεν θα έπρεπε να είναι πλέον στην Ομάδα».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόσα και ο πρόεδρος της Αγκόλας και πρόεδρος της Αφρικανικής Ένωσης Ζοάο Λουρένκο ,στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.