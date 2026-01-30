Σε λιμάνι του Ισραήλ έφτασε αμερικανικό αντιτορπιλικό

Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατέπλευσε στο λιμάνι του Εϊλάτ, σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα ειδήσεων ynet, η οποία επικαλείται στρατιωτικές πηγές, εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Ιράν.

Η ιστοσελίδα ανέφερε ότι η άφιξη του αντιτορπιλικού στον Κόλπο της Άκαμπα, κοντά στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο και την Ιορδανία, ήταν προγραμματισμένη και αποτελεί μέρος της συνεργασίας μεταξύ του ισραηλινού και του αμερικανικού στρατού.

Το αμερικανικό ναυτικό και ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.